A közszolgálatban dolgozók szentmiséjét tartották Szombathelyen

A főpásztor bevezetőjében megköszönte a közszolgálatban tevékenykedők munkáját, és kérte őket, hogy ezt továbbra is mindig a legnagyobb körültekintéssel végezzék.

Szentbeszédében Székely János a nap szentjének, Portugáliai Szent Erzsébet életét állította mindenki elé példának. A magyar ősökkel is bíró Portugáliai Erzsébet példaképe Árpád-házi Szent Erzsébet volt. Portugáliai Erzsébet nehéz élethelyzetbe került a házasságában, de ebben a szituációban is próbálta megtartani jó szívét. Nem keseredett meg, férje törvénytelen gyermekeit is nevelte, segítette a szegényeket, mindenét szétosztotta. A családjában igyekezett megőrizni a békét. Férje végül mégis száműzte az udvarból. Egy kis faluban élt ezután szegényen, ám miután férje megbetegedett, visszahívta az udvarba. Haláláig ápolta, pedig az megkeserítette az életét. Férje halála után elzarándokolt Santiago de Compostelába, majd kolostorba vonult.

Mit is lehet tanulni Erzsébet életéből? Kik az én példaképeim? Mi lelkesít? Milyen eszményeim vannak? – tette fel a kérdéseket a püspök. – Az életben nem az a fontos, hogy okosak legyünk, hanem hogy szeressünk és adjunk. Coreth Mária Terézia is a legjobbat hozta ki ma már boldoggá avatott férjéből, Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóból – fűzte hozzá.

Mi, keresztények Krisztus nevét viseljük. Méltók vagyunk-e erre a névre? Tudunk-e olyanok lenni, amilyen Ő volt? Meg van-e bennünk a nagy szív, bölcsesség? – vetette fel a kérdéseket a főpásztor a közszolgálatban dolgozók szentmiséjén.

Székely János prédikációja ITT visszahallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír