A krakkói érsek megnyitja Szent II. János Pál pápa szüleinek boldoggáavatási eljárását

A lengyel püspöki konferencia tavaly októberi kedvező döntése, valamint a Szentek Ügyeinek Kongregációja jóváhagyása után a krakkói érsekség megindította a két boldoggá avatási eljárást. A következő napokban a híveket tájékoztatják az eljárás megkezdéséről. Kérik, hogy május 20-ig küldjék el a metropolitai hivatalhoz az összes dokumentumot, levelet vagy üzenetet, amely Isten Szolgája Karol Wojtyłához és felesége, Isten Szolgálója Emilia Kaczorowskához kapcsolódik, legyen annak tartalma az ügy szempontjából pozitív vagy negatív.

A szent lengyel pápa szüleinek emléke még él, különösen Wadowice és Krakkó közösségeiben. Noha igen sok idő telt el haláluk óta, még mindig van olyan, aki személyesen ismerte őket. „Igyekszünk majd felvenni velük a kapcsolatot, és megkérni őket, hogy tanúskodjanak” – mondta Andrzej Scąber, a krakkói érsekség kanonizációs megbízottja. Hozzátette: Meghallgatják a közvetlen tanúk gyermekeit és unokáit is. Bizonyos értelemben maga a szent pápa is „közvetlenül tanúskodik” majd szülei életszentségéről, lévén, hogy sok írásában megerősíti, milyen rendkívüli személyek voltak.

Formailag két külön kanonizációs eljárást folytatnak majd, melyek során be kell bizonyítani, hogy Emilia és Karol hősies fokon gyakorolták az erényeket, életszentség hírében állnak, és hogy közbenjárásukra csodás imameghallgatások történtek. Andrzej Scąber atya azt is elmondta, hogy nem lesz könnyű dolguk, hiszen már kevés szemtanú él, de már most látszik, hogy az összegyűlő anyag, főként Karol Wojtyłával kapcsolatban igen terjedelmes. A dokumentációból kiderül, hogy élete során hogyan fejlődött kapcsolata Istennel, és hogy ezt miként tudta átadni fiának, a jövendő pápának.

A mai, válságban lévő társadalomban, ahol olyan sok a válás, az együttélés, az elhagyott gyermek, a Wojtyła házaspár megmutatta mindenkinek, hogy nagyon nehéz anyagi körülmények között, betegségben, gyermek halálával szembe nézve is meg lehet őrizni a hitet, és közel lehet maradni Istenhez – mutatott Andrzej Scąber.

Emilia Kaczorowska és idősebb Karol Wojtyła 1906. február 10-én kötöttek házasságot Krakkóban. Két fiuk született: 1906-ban Edmund, majd 1920-ban ifjabb Karol. Kislányuk, Olga kevéssel születése után meghalt. Emilia 1929-ben hunyt el, ezután az idősebb Karol Wojtyła egyedül nevelte tovább fiait. 1941-ben halt meg Krakkóban.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Wikipedia



Magyar Kurír