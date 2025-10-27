A láthatóvá vált elhívás – Admissziót és beöltözést ünnepeltek Gyulafehérváron

Régi hagyomány a gyulafehérvári papnevelő intézetben, hogy az admissziót megelőző este a közösség együtt készül a másnapi befogadási szertartásra.

Október 25-én, szombaton a beöltözésre készülő harmadéves kispapok a papi és szerzetesi hivatásokért végzett rózsafüzér elimádkozását követően vették át a reverendát, amelybe másnap az ünnepi szentmise keretében öltöztek be.

A bensőséges ünnep során a közösség nevében Csibi Levente főmagiszter köszöntötte a harmadéveseket, majd Kiss Endre spirituális szólt a beöltözendő kispapokhoz.

*

Október 26-án, az évközi idő 30. vasárnapján a gyulafehérvári székesegyházban tartották a diakónus- és papjelöltek befogadásának szertartását, az úgynevezett admissziót, amelynek keretében a harmadéves kispapok kinyilvánították szándékukat a főpásztor előtt, hogy szeretnének a papságra készülni, lelkileg olyanná alakulni, hogy Krisztusnak és az Egyháznak hűségesen szolgálhassanak.

A szertartás keretében ennek külső jelét adva magukra öltötték a reverendát, amely által tanúságot tesznek nap mint nap a Krisztus melletti elköteleződésükről.

A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében admisszióban részesült és beöltözött a székelyudvarhely-bethlenfalvi Hajdó Árpád, a csíktaplocai Imre Balázs Szilamér, a görgényüvegcsűri Kántor Patrik, az aknasugatagi Kovacsinszki Áron, a székelyudvarhelyi Mag Arnold József és a nagyváradi Ungi Márton Szabolcs.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. Koncelebrált Jakubinyi György nyugalmazott érsek, az intézet elöljárói, tanárai, a központi papság, valamint a harmadéves kispapok plébánosai.

A jeles eseményen jelen voltak az ünnepeltek családtagjai, barátai és ismerősei, valamint a harmadéves kispapok származási helyeiről érkezett hívek.

Kovács Gergely érsek homíliájában a farizeus és a vámos imájáról szóló evangéliumi szakaszra reflektálva figyelmeztetett a képmutatás veszélyére és az igaz imádság lényegére.

Az ima nem önmagunk felmagasztalása, hanem önátadás Istennek, és nem a mennyisége, hanem az imádkozó szív mélysége számít – hangsúlyozta a főpásztor, arra buzdítva, hogy ne egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, hanem Krisztusra tekintsünk, őt állítsuk a középpontba.

A reverenda nem csupán külső jel, hanem meghívás arra, hogy a viselője Krisztust ne csak kövesse, hanem képviselje is a világban – mondta a gyulafehérvári érsek.

A főpásztor homíliáját követően András István szemináriumi rektor név szerint szólítva bemutatta a jelölteket, akik megerősítették szándékukat, hogy az egyházi rend felvételére készülnek.

Ezt követte a reverendák megáldása, szenteltvízzel való meghintése és tömjénezése.

Majd a három kispap ünnepélyesen beöltözött.

A jelöltek „reverendaapát” is választottak a felsőbb éves kispapok vagy már felszentelt papok közül, akik a beöltözésben segítettek, és akiknek feladata, hogy imájukkal és példájukkal kísérjék a hivatalosan is diakónus- és papjelöltek sorába lépettek hivatásának kibontakozását.

Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!

Forrás: Romkat.ro; Seminarium Incarnatae Sapientiae (SIS)

Fotó: Molnár Balázs/SIS

Magyar Kurír