A leghatalmasabb, az Atya áll mögötte – Imaestet tartottak a hivatásokért Győrben

A főpásztorral és Galla Gáborral koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános; Császár István, a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumának igazgatója; Ferling György győr-gyárvárosi plébános, valamint Hencz Márton püspöki titkár.

A szentmise előtt az egybegyűltek rózsafüzért imádkoztak.

Galla Gábor Jézus jó pásztorról szóló tanítását helyezte szentbeszédének középpontjába (vö. Jn 10,1–20).

Az ószövetségi Szentírás a pásztor és nyáj, vőlegény és menyasszony szavakkal szemlélteti Isten és a választott nép összetartozását. Jahve a zsidó nép jegyese, Jahve Izrael pásztora: már a szóhasználat nyilvánvalóvá tette az Úr és a zsidóság kizárólagos összetartozását.

Jézus önmagáról mint jó pásztorról beszélt, sokoldalúan feltárva a kifejezés tartalmát. Ő nem béres, aki a veszélyben elhagyja nyáját, hanem pásztor, aki még az életét is feláldozza juhaiért. Vezetése alatt a juhok biztonságban vannak, hiszen jó legelőre tereli őket, sőt megkeresi az elkóboroltakat is, hogy visszataláljanak a közösséghez.

János evangéliumában Jézus azonban egészen különleges oldalról közelíti meg a pásztor szerepét: fiúi mivoltát hangsúlyozza. A leghatalmasabb, az Atya áll mögötte. Ő Atyjától kapta a pásztori feladatot és hatalmat, senki sem ragadhatja ki juhait kezéből. Valódi problémákra adott valódi válaszait a juhok felismerik, innen fakad a nyáj ragaszkodása.

Amikor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, különleges akusztikában halljuk mindezt. Aki a krisztusi belső megszólítás által erre a sajátos hivatásra vállalkozik, az részesedik Jézus pásztori hatalmában – hangsúlyozta Galla Gábor. – A Jézussal való belső kötelék, valamint az adott közösség szolgálatának felelősségteljes vállalása adja meg e pásztori lét koordinátáit.

A Jó Pásztort reprezentálni kívánó pap és szerzetes vállalja a pásztori szolgálatot. Mivel Jézushoz kötődik, sajátosan magányos.

Sajátosan, mert úgy tartozik a közösséghez, a közösség nagyobb családjához, hogy nem tartozik egyetlen konkrét családhoz sem. Szabadságát így éli meg.

Engedelmességi fogadalmával mindig annak a közösségnek a gondjait viseli a szívén, amelyikhez éppen tartozik. Így egyfajta világfölöttiség is jellemzi. Mindig otthon van, ahova küldetése köti, de szívesen továbbmegy, amikor a vele rendelkező hatalom továbbküldi. Sokszorosan át kell élnie a sarokba szorítottságot, a tehetetlenséget; lelkileg felnőtté kell válnia. A papok és szerzetesek az Atya által megteremtett stabilitás útjára térítik vissza az embert. Annak a Jó Pásztornak a képviselői, megjelenítői, akiről a Szentírás mondja: „legelteti és az élő vizek forrásához tereli” az embert (vö. Jel 7,17).

Kérjük a vérrel Könnyező Szűzanyánkat, hogy legyen közbenjárónk, és kérje az Atyát, hogy küldjön jó pásztorokat, munkásokat aratásába, hogy Isten aratása mindig bővelkedjék papi és szerzetesi hivatásokban – buzdította közös imádságra az imaest résztvevőit Darnózseli lelkipásztora.

A szentmise végén Veres András püspök a paptestvérekkel együtt a Könnyező Szűzanya kegyoltára előtt Mária-köszöntőt imádkozott.

Fotó: Ábrahám Kitti

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír