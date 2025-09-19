A legnagyobb szabadság – Megjelent a Pápai Ház szónoka, Roberto Pasolini könyve az imádságról

A kötet előszavában többek között ezt írja a szerző: „Az imádság misztériuma olyan szavak, kifejezések, testtartások és csendek sokfélesége, amelyekkel mi és Isten egymás szabadságának tiszteletén alapuló szeretetpárbeszédben maradunk. Ez a párbeszéd annyira titokzatos azok számára, akik még sosem tapasztalták meg, mint amennyire ismerős azoknak, akik már megtanultak a szív ösztönös természetességével és az értelem bátorságával belebocsátkozni. Ez a könyv egyszerű – és remélhetőleg hasznos – eszköz kíván lenni egy olyan művészetbe való beavatáshoz, amely iránt ma talán jobban, mint valaha, mély vágy és megújult érdeklődés mutatkozik. Ha úgy értjük és éljük meg, ahogy azt rendeltetése megkívánja, az ima a legnagyobb szabadság, amelyre az emberi szív vágyik. Megállni és időt szánni arra, hogy összhangba kerüljünk életünk legmélyebb értelmével, a lehető legszabadabb és legszükségesebb cselekedet. Az ima az egyetlen, amire valóban szükségünk van, de csakis egészen szabad, minden kényszertől mentes tapasztalat lehet. Az élet legszebb része, melytől senki sem szakíthat el bennünket.”

Roberto Pasolini 1971-ben született Milánóban, kapucinus szerzetespap, a lombardiai rendtartomány tagja. A Szentírás szakértőjeként és tanáraként a tudományos munkát lelkipásztori tevékenységgel ötvözi: a biblikus tárgyak tanítása mellett képzéseket és lelkigyakorlatokat vezet, lelki kísérőként szolgál. Ferenc pápa 2024 novemberében nevezte ki a Pápai Ház szónokának. Ebben a könyvében „a nulláról elindulva” vezeti be az olvasót egyre mélyebben az imádság művészetébe.

A kötetet Tőzsér Endre SP fordította. A borító Klesitz Piroska munkája.

Fotó: Vatican News

