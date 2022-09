A Lelket hívjuk közénk az egyre lelketlenebbé váló világba – Szombathelyi egyetemisták Veni Sanctéja

A szombathelyi egyetemisták közössége az egyetemi lelkészség templomában az este 18 órakor kezdődő közös szentmisében kérte a Szentlélek Úristen segítségét az elkezdődött tanévre.

A legszentebb áldozatot Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök mutatta be Köbli Tamás egyetemi lelkész és szakkollégiumi spirituális koncelebrálásával. A püspök a szentmise során kiemelte: „Ti kincsek vagytok mindnyájan!” Máté evangélista emléknapján épp a vámszedő Máté példáján mutatta be, hogy a bűnös ember is képes megtérni a Lélek által. A Teremtő nem gyárt selejtet – folytatta a segédpüspök. A Lélek kegyelmei adnak mindnyájunknak megújuló és újrakezdő erőt és kitartást életünk során.

Az új tanév folyamán a Szentlélek Úristen bölcsessége legyen velünk.

A szentmisén zenei szolgálatot látott el a II. János Pál Katolikus Szakkollégium közössége, Varga Benedek szakkollégista orgonált.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Veisz Helga szakkollégista

Magyar Kurír