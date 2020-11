A ma adósságai a holnap éhezését jelentik – A guatemalai püspökök párbeszédre szólítanak

A tüntetők, akik szombaton a Nemzeti Kongresszus (a törvényhozó testület) helyiségeinek egy részét fel is gyújtották a fővárosban, több összecsapást is provokáltak a rendőrökkel. A zavargások 23-án, hétfőn is folytatódtak annak ellenére, hogy aznap kora reggel a kongresszus bejelentette a 2021-es költségvetés tervének felülvizsgálatát. A kongresszus elnöke, Allan Rodríguez előre rögzített üzenetben közölte a hírt a kormánypártot támogató politikai szövetségesek tizenhat képviselőjével együtt. Bejelentésében azonban nem tért ki arra, milyen módosításokat eszközölnek.

A tüntetők kezdetben a közösségi hálón tiltakoztak a 2021-es költségvetési terv ellen, majd kimentek az utcákra, ahol azóta is demonstrálnak az államadósság növekedése miatt, valamint azért, mert a kongresszus átláthatatlan körülmények között hagyta jóvá a jövő évi büdzsé tervezetét.

A Guatemalai Püspöki Konferencia (Conferencia Episcopal de Guatemala, CEG) ugyanaznap nyilatkozatot tett közzé, melyben kijelenti: „A tervezet jóváhagyásának módja felháborodást váltott ki a társadalom legkülönfélébb csoportjaiban, amiért homályos és zavaros körülmények között szerezték meg a minősített többség szavazatait.”

A helyi sajtó értesülései szerint a költségvetést november 18-án, reggel 5 órakor hagyták jóvá anélkül, hogy minden képviselő hozzáfért volna annak tartalmához. A püspöki konferencia nyilatkozata hangsúlyozza: „Tíz egymást követő éve alulfinanszírozott költségvetési terveket írunk alá, de még sosem szerepeltek benne olyan aránytalan összegek, mint azidén. Az államadósság ténylegesen aggasztó mértéket kezd ölteni, s a ma adósságai a holnap éhezését jelentik. A fontos elemek eltávolítása vagy visszaszorítása sértettséget és erkölcsi rövidlátást is sejtet.”

A dokumentumot záró felhívása – „Arra kérjük a köztársaság elnökét, az ország érdekében vétózza meg ezt a költségvetési tervet!” – meghallgatásra talált, ám a tüntetők még mindig kint vannak az utcákon, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a kongresszus eljárásmódja miatt. A legfrissebb hírek szerint a kormány beleegyezett, hogy az egész ügyet felülvizsgálva társadalmi párbeszédet folytasson a felmerülő kérdésekről.

Guatemala közép-amerikai ország, indián eredetű nevének jelentése egyesek szerint „farakások helye”, mások szerint „tűzokádó hegy”. A volt spanyol gyarmat 1839-ben nyerte el végleges függetlenségét. A lakosság legnagyobb része őslakos (40%) és mesztic (40–45%). Egy 2010-es felmérés szerint a népesség 47%-a római katolikus, közel 40%-a protestáns, a többiek egyéb kategóriákba (ateista, törzsi vallású stb.) tartoznak.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides; Wikipédia

Fotó: Vatican News; Wikipédia

Magyar Kurír