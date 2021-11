A Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelében részesült a Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Az MMA budapesti székházában rendezett ünnepségen a 2020-as és a 2021-es díjazottak együtt vehették át az elismeréseket.

Pedagógus kategóriában Kaudersné Madarász Zsuzsanna és Ember Csaba; a művésztanárok közül, Balogh Zsolt, Maruzsa Tibor, Tőkés Mária Tünde, valamint posztumusz Bartalus Ilona; művészetpedagógiai kutatóként Pongrácz Éva Zsuzsanna; a közösségek részéről a Színjáték Drámastúdió, az intézmények közül pedig a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, továbbá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Film, Fotó, Média Tanszéke kapott elismerést.

Az MMA a középfokú oktatás területén az intézmény vezetése és tanári kara által végzett, az érzelmi kultúra fejlesztését célzó művészeti oktatáson alapuló, példaértékű közoktatási tevékenység elismeréseként adományozott elismerő oklevelet intézmény kategóriában a gödöllői premontrei gimnázium és művészeti iskola részére.

Az elismerő oklevelet Takácsné Elek Borbála, az oktatási intézmény igazgatója vette át.

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a Gödöllői Premontrei Apátság által fenntartott, keresztény szellemben működő katolikus iskola – olvasható a díjazottak bemutatásában az MMA honlapján. Továbbá: a tanulók mindennapjainak természetes része a zene, a tánc, a képzőművészet, a drámajáték és a színvonalas iskolakórus; a Premontrei Auditórium elsőrangú akusztikája is a művészettel való nevelést szolgálja. Az iskolaközpontban 2018 óta zeneiskola is működik, amely a gimnázium diákjai számára biztosít hangszeres és énekes zenei képzést, és bevonják őket a liturgikus, egyházzenei tevékenységekbe is.

*

A tíz éve köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia alapításának évfordulója alkalmából november 5-én tartott budapesti sajtótájékoztatón Vashegyi György, az MMA elnöke elmondta: „Az elnökségi időszakomból hátralévő két évben a nemzetközi jelenlét erősítése, a művészeti hagyatékok gondozásának kérdése, valamint a művészettel nevelés ügye szerepel az MMA kiemelt feladatai között.”

Kucsera Tamás Gergely, az MMA leköszönő főtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: a 2011. november 5-én létrejött MMA integráns része az alkotmányos magyar intézményrendszernek, és meghatározó szereplőjévé vált a magyar nemzeti kultúrának. Az MMA-ról szóló törvényben szerepel az elvárás, hogy a kultúra és kiemelten a különböző művészeti ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában.

Az MMA több száz kiállítás, konferencia, koncert szervezője és közreműködője volt az elmúlt tíz évben, szerves része a magyar kultúrdiplomáciának, nyolcezer pályázatot támogatott. Kiépült a szakkönyvtár, a 2014-re felújított Pesti Vigadó lett az intézmény székháza, kiállítóhelye a Műcsarnok, és megalakult a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. Az MMA a fenntartója az Építészeti Múzeumnak, 2017-ben létrehozta az MMA Kiadót, a Makovecz Központ pedig az alapítvánnyal együtt ápolja az elhunyt alapító építész szellemi örökségét.

Forrás: MMA; MTI



Fotó: A premontrei gimnázium Facebook-oldala



Magyar Kurír