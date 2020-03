A magyar püspökök remélik, hogy Budapestre látogat Ferenc pápa – Ülésezett a püspöki konferencia

A konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez Tartós szeretet címmel. A hívek felajánlásukat március 15. és 22. között elhelyezhetik a templomokban az erre kijelölt helyen. Emellett idén is lehetőség nyílik rá, hogy az egyházmegyei karitászközpontokban is leadhassák az adományokat.

A Magyar Katolikus Egyház idén is igyekszik segíteni az adózók tájékozódását az 1 százalékos kampány során. Adója 1+1 százalékáról bárki jogosult rendelkezni, aki személyijövedelemadó-bevallást ad le. Ezt a rendelkezést megteheti a 19EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon. A püspöki konferencia kéri, abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadójuk bizonyos kedvezmények (például a családi adókedvezmény) miatt nulla forint, ugyanis az állam nemcsak a felajánlott adó mértékét, hanem a felajánlók számát is figyelembe veszi. A technikai szám: 0011.

A szeptember 13. és 20. között megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeiről Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK Titkárság vezetője számolt be a testületnek. Továbbra is várják a regisztrációkat NEK programjaira, erről az iec2020.hu honlapon lehet találni folyamatosan frissülő információkat. Az eseménysorozat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében továbbra is várják önkéntesek jelentkezését.

A Magyar Kurír megkérdezte, hogy szóba került-e a püspökök tanácskozásán az, hogy egy vatikáni tudósító Twitter-oldalán tényként írt arról, hogy idén szeptemberben Magyarországra látogat Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából. Tóth Tamás elmondta, a püspökök örömmel olvasták a bejegyzést, várják Ferenc pápát Budapestre, s ugyancsak várják a hivatalos bejelentést.

Ferenc pápa tavalyi csíksomlyói látogatása alkalmával arra buzdította híveket, hogy fűzzük össze a jövő szálait. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ennek a gondolatnak a jegyében ez év május 16-án, szombaton Kárpát-medencei nemzeti zarándoklatot szervez Mátraverebély-Szentkútra. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz.

Kovács Gergely atyát, aki eddig Rómában szolgált, a Szentatya 2019. karácsony vigíliáján gyulafehérvári érsekké nevezte ki. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös zarándoklat keretében részt vett a püspökszenteléssel egybekötött érseki beiktatáson február 22-én. A kinevezés miatt a római Pápai Magyar Intézetet felügyelő, úgynevezett Vigilancia Bizottságban megüresedett helyre a püspökök testülete megválasztotta Harsányi Ottó ferences atyát.

A Katolikus Egyház különböző szervezetei hosszabb ideje végeznek modellértékű szociális-felzárkóztató tevékenységeket. A jó gyakorlatok egységesebb adaptálása érdekében a püspöki testület döntött arról, hogy a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatási programjának országos koordinálásával a Katolikus Karitászt, az Egyház hivatalos segélyszervezetét bízza meg. A közfoglalkoztatás, valamint a pasztorációs, evangelizációs szolgálat terén szorosan együttműködnek a Boldog Ceferino Intézettel.

Az MKPK elfogadta a szentmise állandó részeinek (ordinárium) lovári nyelvű fordítását. A püspöki konferencia döntése értelmében sor kerülhet egyes liturgikus könyvek újbóli kiadására a jövőben.

2019. szeptember 30-án Ferenc pápa elrendelte az Isten Igéjének vasárnapját. Igazodva a Szentatya döntéséhez, az ünnepet Magyarországon is az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára vezetik be, amely általában január végére esik.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szakmai szervezetei, többek között a Katolikus Pedagógiai Intézet folyamatos egyeztetéseket folytatott és folytat az oktatásért felelős állami szervezetekkel, többek között a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban is. Az intézet koordinálásával másfél évvel ezelőtt elkezdődött iskoláink számára a katolikus szellemiségű tankönyvsorozat kidolgozása.

Az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapva terjedtek el a Katolikus Egyházon belül olyan nézetek, amelyek a kiengesztelődésnek új fajtáit hirdetik. Ezek közé tartozik az úgynevezett családfagyógyítás. A teológiai vizsgálat alapján ki kell jelenteni, hogy tartalmában az, ahogyan egyes mozgalmak hirdetik, az evangélium tanításával összeegyeztethetetlen.

Magyarországra is megérkezett a COVID-19, ismertebb nevén koronavírus-járvány. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kapcsolatban áll az illetékes állami szervekkel, és velük együttműködve megelőző intézkedéseket léptet majd életbe.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír