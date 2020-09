A Máltai Mentőszolgálat önkéntesei a gazdára váró kutyáknak is segítenek

A Vigyél Haza Alapítvány minden évben képes naptárral bátorítja az állatbarátokat az árva kutyák örökbefogadására. Kiemelten fontos számukra, hogy a képeken a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, hiteles embereket mutassanak be egy-egy kedves, keverék kutya társaságában.

2021-es naptárukon az egészségügy különböző területén dolgozók közül szerepelnek olyan emberek, akik önfeláldozóan szolgálnak a koronavírus-járvány idején is: orvosok, nővérek, mentősök, betegápolók, biológusok.

A naptárban szerepelnek a Máltai Mentőszolgálat önkéntes szakemberei és a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet munkatársai.

A naptár kapcsán az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsora készített riportot az egészségügyi dolgozókról, melyben – körülbelül 6. perc 35. másodpercétől – a máltai mentősök mesélnek a járvány tavaszi időszakában végzett szolgálatukról.

Reischl Gellért mentőtiszt a járvány alatt szerezte meg a diplomáját a Semmelweis Egyetemen, előtte mentőápolóként tevékenykedett. A járvány alatt a Máltai Mentőszolgálatnál önkénteskedett: a korábbiakhoz hasonlóan mentőápolóként, illetve kórházban is vállalt önkéntes munkát.

Szlama Dorottya az idei tanévben végzett orvostanhallgatóként a Semmelweis Egyetemen. Két éve mentőzik a Máltai Mentőszolgálatnál. A tavasszal kialakult járványügyi helyzet épp tanulmányai vége felé, utolsó szigorlatai közben érte. A gyakorlatát mint önkéntes segítő fejezte be egy budapesti intenzív osztályon. Ekkor egyértelmű volt számára, hogy ott a helye a mentőn is, hiszen azért tanult, hogy segítsen a bajban lévőkön. Természetesen, mint mindenkiben, félelem is volt benne is, hisz nem tudták pontosan, hogy mi várható, és idős, beteg hozzátartozói neki is vannak. Mind mentálisan, mint fizikailag megterhelő időszak volt, de rengeteget tanult, és bízik benne, hogy a megszerzett tapasztalatot a későbbiekben mint orvos is kamatoztatni tudja.

Horváth Réka másodéves egyetemista a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar gyógytornász szakán. 2018 decembere óta mentőzik havi rendszerességgel, önkéntesen. A járvány intenzív időszaka alatt is szolgálatban volt. Korábban a Máltai Mentőszolgálat segítőjeként járt a csíksomlyói búcsún és az ifjúsági világtalálkozón is Krakkóban.

A Vigyél Haza Alapítvány naptára hamarosan kapható lesz. A bevételt az alapítvány közvetlenül az árva állatok gyógyítására fordítja majd.

Így készült a Vigyél Haza Naptár:

Forrás és fotó: Máltai Szeretetszolgálat



