A Máltai Szeretetszolgálat Beregszászon is felkészült a segítségnyújtásra

A beregszászi karitatív szervezet arról számolt be február 24-én, hogy a kárpátaljai településeken jelentősen megnőtt az ország belsejéből érkező, a határátkelők felé tartó forgalom. A katonakorú (18–60 év) férfiak nagy része elhagyta a járáshoz tartozó településeket, sok helyen azonban a családok, különösen az idős emberek, otthon maradtak. A lakosság tartós élelmiszereket vásárol, a benzinkutaknál hosszú sorok állnak. Fizetni már csak készpénzzel lehet, a bankkártyaterminálok nem használhatók, de nem működnek a banki átutalások és a pénzjegykiadó automaták sem. Az iskolák és az óvodák bezártak.

A hadiállapot kihirdetése után a környező falvakból a járásközpontba, Beregszászba irányuló tömegközlekedés megszűnt. A Máltai Szeretetszolgálat épületében a fogyatékos gyermekek fejlesztő foglalkozása február 24-én a kialakult helyzetre tekintettel elmaradt, a bizonytalan helyzetben a terápiás fejlesztés is szünetel.

A segélyszervezet beregszászi irodája azonban továbbra is működik, a munkatársak elérhetők, a segítő akciókat készítik elő. Bár a helyzet gyorsan változhat, a kárpátaljai máltai munkatársak és önkéntesek elsősorban a környező falvakban otthon maradó családok és idős emberek támogatására készülnek, másrészt a határátkelőkhöz vezető utakon kialakuló helyzetet is figyelik: ha a torlódás kritikus méreteket ölt, élelmiszerrel, vízzel oda is kitelepülnek.

A beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal is együttműködve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítő akciót indított a kárpátaljai területekre érkező menekültek támogatására. Egyúttal felkészíti a kelet-magyarországi térségben működő intézményeit és önkéntes szervezeteit az Ukrajnát ért támadás nyomán Magyarországra érkező emberek megsegítésére, szükség esetén befogadására.

A karitatív szervezet a válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított; aki segíteni szeretne, a 11784009-20200776 számú számlára átutalással, vagy az adomanyozz.hu oldalon online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonalon hívásonként 250 forinttal segíthet.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír