A Máltai Szeretetszolgálat fejlesztései egy kenyai nyomortelepen, fogyatékkal élő gyerekek közt

Afrikában a lakosság közel fele nyomornegyedekben él. Ez az arány Mombasában, Kenya második legnagyobb városában még magasabb: az emberek 65 százaléka lakik ilyen informális telepeken. Ezek a helyek a legalapvetőbb városi infrastruktúrát is nélkülözik: nincs szilárdhulladék-kezelés, vezetékes ivóvíz, közvilágítás és burkolt út. Bogo Bogo az egyik legfiatalabb mombasai nyomornegyed, ahol a letelepülők nem tulajdonosai a teleknek, melyen a házuk áll: a terület külföldi magántulajdonban van…

Az óceán közelsége miatt a talajvízkutak sós vizet adnak, mely általában szennyezett is. Emiatt a kútvizet mindenképpen kezelni kellene: akad, aki felforralja, de sokan nem törődnek ezzel, így a régióban gyakoriak az olyan betegségek és járványok, mint a tífusz, a vérhas és a kolera. A kiadások között az első helyen a víz szerepel.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat volt az első szervezet, amely megjelent ott és egy szanitációs központot épített 2024-ben. A létesítmény, ahol wc, zuhanyzó és vízcsap is található, fontos fejlesztés egy ilyen területen, mivel a helyiek tiszta, iható vizet vásárolhatnak ott, illetve tisztálkodhatnak és higiénikus körülmények között végezhetik a dolgukat. A képen a szanitációs központ megnyitója látható, középen Dr. Czirják Ráhellel (jobbról hetedik), aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi fejlesztési vezetője, egyben az első fehér bőrű európai is, aki Bogo Bogo földjére lépett.

A helyi, fogyatékossággal élő gyermekek és a róluk gondoskodó, egyedülálló anyák semmilyen segítségre nem számíthatnak… A probléma megoldására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy három pillérből álló, komplex programot dolgozott ki, mely a gyerekek gyógypedagógiai fejlesztéséből, a helyi közösség megerősítéséből, képzéséből és a gyerekek oktatási integrációjából áll.

Figyelemfelhívó tevékenységüknek hála Bogo Bogo felkerült a kenyai egészségügyi hatóság térképére is. Ennek fontos lépése volt, hogy egy helyi orvosszakértő csapat öt napra kitelepült a negyedbe és regisztrálta a fogyatékkal élő gyerekeket a rendszerbe. A gyógypedagógiai fejlesztést a Máltai Szeretetszolgálat egy helyi, Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) nevű, kormánytól független szervezettel együtt valósította meg: a gyerekekről való adatgyűjtés, diagnózisok felállítása és online képzések után egy háromfős magyar csapat, köztük két gyógypedagógus, érkezett Bogo Bogóba 2025 júniusában, ahol egy hetet töltöttek. Ezalatt személyre szabott terápiát alkalmaztak 73 érintett gyereken, amit be is tanítottak a helyi közösségi egészségügyi önkénteseknek. Ők az Egészségügyi Minisztérium orvosi végzettséggel nem rendelkező munkatársai, egyben a program kulcsszereplői: ők kapcsolják össze a családokat a gyógypedagógiai szervezetekkel. Bár önkéntes munkát végeznek, ott ez fizetéssel jár – igaz, nem túl sokkal: 5000 schillinget kapnak havonta, ami nagyjából 15 ezer forintnak felel meg.

A képen az a tíz önkéntes nő látható, a két magyar gyógypedagógussal, Czirják Annával és Tóth Adrienn Anitával, akiken a program hosszú távú sikere múlik…

A Bogo bogói fejlesztési program elindítását a Szuverén Máltai Lovagrend támogatta, a folytatásra adománygyűjtést hirdetett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Adomanyozz.hu oldalon.

