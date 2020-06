A Máltai Szeretetszolgálat iskolásai kísérték a pályára a Fehérvár és a Fradi focistáit

Visszatérő látogatók a gyulaji, zömében nehéz körülmények között nevelkedő gyerekek a székesfehérvári stadionban, hiszen az elmúlt évek Videoton–Ferencváros rangadóira is rendre meghívást kaptak. A máltai iskola harminc diákja pedig ezúttal is lelkesen kelt útra a szomszéd megyéből. A játékosok pályára kísérése ajándék mezzel, öltözői látogatással és természetesen a mérkőzés helyszíni megtekintésével is jár.

Mivel Gyulajon a hét folyamán nyári tábor zajlott, a mérkőzés előtti délelőtt az esti esemény jegyében telt: a gyerekek egy hatalmas szurkolói zászlót készítettek, de a legtöbben az arcukra is ráfestették a MOL Fehérvár címerének színeit. A meccs pedig – amelyet a Vidi 1–0-ra megnyert – azért is különleges volt, mert a már bajnok Fradi érkezett Székesfehérvárra, a hazaiaknál pedig két korábbi válogatott játékos, Juhász Roland és a brazil származású, 2017 óta magyar állampolgárságú Vinícius Paulo is elköszönt a szurkolóktól.

Az iskola Facebook-oldalának galériájában végigkövethető a gyerekek napja, a reggeli kézműveskedéstől az öltözőfolyosóig.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

