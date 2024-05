A Máltai Szeretetszolgálat veszi át a tolnai idősotthon fenntartását

2023-ban Tolna Város Önkormányzata kereste meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Régióját azzal a céllal, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a tolnai idősek otthona (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky út 73/7.) fenntartói jogainak átadásával kapcsolatban. Április 24-én a tolnai önkormányzat képviselő-testülete határozatban erősítette meg szándékát az átadás kapcsán, és döntött a Máltai Szeretetszolgálattal kötendő szerződésekről.

Szekszárdon és környékén már több mint három évtizede dolgozik és segít a Máltai Szeretetszolgálat. Önkéntescsoportjuk több mint kétszáz családdal áll kapcsolatban, és immár 31 éve segíti a város és környékének lakosságát – mondta Jónás Gergely, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Régió regionális ügyvezetője. – 2021-től pedig a szekszárdi Ezüstfenyő Idősek Otthona is a szeretetszolgálat fenntartásában áll. Ahol aktív és igen eredményes önkéntes csoport működik, az megalapozza annak lehetőségét, hogy kiterjedt intézményi hálózat épüljön ki. Ezt látják Szekszárd környékén is, és az új intézmény átvételével tovább tudják erősíteni jelenlétüket a környéken, és még magasabb színvonalon kiszolgálni rászoruló ellátottaikat – tette hozzá az ügyvezető.

Egy idősotthon átvételének számos lépése van, több szakhatósági engedély és adminisztrációs lépés van még hátra, amelynek eredményeképpen várhatóan 2024. július elsejétől kerülhet az intézmény a Máltai Szeretetszolgálat gondoskodása alá.

Számukra nagyon fontos, hogy a településen az idősek ellátása továbbra is magas színvonalon történjen. Céljuk, hogy a településen élők számára továbbra is biztosítsák az idősellátás e formájának lehetőségét, a lehető legjobb körülmények között. Azért gondoltak arra, hogy a Máltai Szeretetszolgálatot keressék meg az idősek otthona fenntartásával, mert személyesen tapasztalták, hogy megbízható, színvonalas munkával segítik a szociálisan rászorulókat, az idős embereket. Biztosak benne, hogy lakóik jó kezekbe kerülnek, és hogy egy újabb gyümölcsöző együttműködés veszi kezdetét. A most jóváhagyott megállapodás 15 évre szólóan szavatolja, hogy 42 férőhely mindig biztosított legyen a tolnai lakosok számára, idősotthoni elhelyezés igénybevételére – fogalmazott Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere.

A Tolnai Idősek Otthona fenntartói jogainak átadása kapcsán a most megindult munka lehetővé teszi a különböző ellátási igények célzott és differenciált kiszolgálását, a szolgáltatás fejlesztését a településen, illetve a megyeszékhely környékén.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

