A megújulás kísérje a közösség minden napját – Újjászületett a tárnoki templom

Sisa István plébános köszöntötte a főpásztort, a híveket és a vendégeket, Soltész Miklóst, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Lukács László polgármestert és a megjelent közéleti vezetőket. Megköszönte minden támogatónak a hozzájárulását, és mindenkinek a kitartását, áldozatát, akik részt vettek a hat éven át tartó munkálatokban. A plébános személyes ajándékkal is köszöntötte Soltész Miklóst, aki fontosnak tartotta a templom felújítását, mert olyan időket élünk, amikor a békéért, a családokért küzdeni kell a munkában, tetteinkben, de imádságban is.

A szentmise elején a tárnoki plébánia világi elnöke, Mülhauser Zoltán mutatta be azt a tízéves folyamatot, amelynek során a plébánia, valamint a plébánia tulajdonát képező Rózsafüzér Királynéja-templom és a Szent Rókus-kápolna renoválása befejeződhetett.

Spányi Antal megyéspüspök Isten áldását kérte minden támogatóra és készítőre, akinek összefogásával megújult a templom. Megköszönte a kormány, a település, a hívek támogatását, majd arról a belső megújulásról beszélt, amelyben a templom közössége a keresztény kultúra és értékrend megőrzését tartja fontosnak, amelyben a templom falait átimádkozva elevenné válik az egyházközség élete. Azt kívánta, a megújulás kísérje a tárnoki templomba járók minden napját, egész életét.

A megyéspüspök arról is beszélt, személyes megújulásunkat az evangélium szavaihoz kell igazítanunk: szeresd Uradat Istenedet, de szeresd embertársadat is, ahogy önmagadat szereted. „Megújulásra hív Jézus mindannyiunkat, nemcsak ennek a templomnak a közösségét. Amikor most hálát adunk a felújított templomért, akkor éppen az egész Anyaszentegyház a megújulás útján van, a szinodális úton. Ferenc pápán keresztül az Egyház megújulásra hív bennünket, hogy Isten, az Egyház és egymás szeretetében megújuljunk. Meg kell értenünk, hogy mi vagyunk az Egyház, mi képviseljük azt a világban. Az Egyház kovász és világító jel, de csak akkor, ha mi kovászai leszünk ennek a világnak és Krisztus szeretetével világítunk. Rajtunk múlik, megújulunk-e Isten szeretetében.

Nem azzal, hogy egyre többet, még hosszabban mondjuk imáinkat, hanem azzal, hogy megtanulunk másképpen imádkozni: megnyílunk és befogadjuk Isten szavát: szólj Uram, hallja a Te szolgád.”

A főpásztor végül arról beszélt, hogyan kell hitvalló életet élni és megvallani kereszténységünket, mert sokan sokféle módon támadták az Egyházat és akarták eltörölni, de az Egyház Isten akaratából általunk él. „Fontos, hogy amikor erre a megújult templomra tekintenek az emberek, azt lássák, hogy az idejáró közösség élete szép és Istent dicsérő élet, amely szeretetével építi, vigyázza, őrzi a világot. Hirdeti Isten teremtő nagyságát és meglátja a Mennyei Atyát, aki segít, támogat, aki mindig velünk van a bajban, hogy erőt adjon, a szomorúságban, hogy erőt adjon, az örömben, hogy részese legyen örömünknek.

Szeressük egymást megújult szívvel, és személyes életünkkel segítsük megerősíteni egymás hitét.

Előttünk vannak nemcsak a régi szentek példái, hanem elődeinké, a szülők, a nagyszülők példái, akik előttünk mutatták az utat. Hogy felelősek vagyunk egymásért nemcsak a magunk lelki életéért, hanem a körülöttünk élőkért is. Így újul meg az emberek közötti kapcsolat is.”

Spányi Antal megyéspüspök azzal zárta gondolatait, hogy a sötétség ellen Krisztus fényével világítsunk a világban, a bűnnel szemben mutassuk fel az erényeket, a világ kihasználásával szemben a Teremtő Istent dicsérjük. Forduljunk Istenhez hálaadással templomainkért és építsük a szeretet, a béke országát.

Szöveg és fotó: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír