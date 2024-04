A mi bárkánk – Görögkatolikus bölcsőde nyílt Máriapócson

A szentelés szertartását Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök végezte Szabó Tamás pasztorális helynökkel és Zoltán György fődiakónussal.

Az ünnepélyes szertartáson a főpásztor megosztotta gondolatait a hallgatósággal.

Amikor elkezdtük a munkát, bárkát akartunk építeni: ezzel kifejezve Isten gondoskodó szeretetét, hiszen a bárka menedék, mely megment a pusztulástól

– mondta Szocska Ábel püspök, emlékeztetve arra, hogy a bibliai próféta mellé nem álltak emberek, hogy segítsék őt feladatában. A nyíregyházi megyéspüspök azonban arról tett tanúbizonyságot, hogy nemcsak az örömök, de a felmerülő nehézségek, megpróbáltatások idején is talált jó embereket, akik támogattak a „mi bárkánk” megvalósításában, mellé állva.

A főpásztor megköszönte a kormány hozzájárulását is, melynek köszönhetően a vármegyeszerte épülő bölcsődéket immár hamarosan használatba vehetik a családok, gyermekek. Háláját fejezte ki a hatóságok, a hivatalok, a kivitelező cég és a Püspöki Hivatal munkatársainak.

„Azzal a felelősséggel építettük a bölcsődét, hogy minden kő, amelyet elhelyezünk, a jövőnket építi – mondta Szocska Ábel. – Mert a jövőnket szeretnénk építeni, itt, Máriapócson, vármegyénkben, országunkban és görögkatolikus egyházunkban. Hiszünk abban, hogy a gyermekeink a mi jövőnk, és érdemes értük áldozatot vállalni. Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedéke iránt, a családok iránt a Jóisten előtt.”

Majd hálát adott Istennek, hogy elérkezhetett ez a nap. A bölcsőde intézményvezetőjének egy, a gyermekek pártfogóját, az egyházmegye védőszentjét, mürai Szent Miklós püspököt ábrázoló ikont ajándékozott.

Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere köszöntőjében háláját fejezte ki azért, hogy a görögkatolikus fenntartásban működő iskola, óvoda és bölcsőde együtt alkothat immár sikeres komplexumot a településen.

Simon Miklós országgyűlési képviselő arról az elképzelésről beszélt, amely a bölcsődék tervezési szakaszában motiválta a projektet: a nagyobb településeken létesülő bölcsődék helyben, a településen belül tartják a gyermekeket, családokat. Emellett óvodák felújítása és építése is történt az elmúlt időszakban, ami szintén segíti a helyben maradást.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy két évtizede ismeri a környéket; a változás valóban látványos, s ez az összefogásnak köszönhető.

Sokat változott a világ, hisz, bár tudjuk, hogy jó a gyermeknek minél tovább kell otthon nevelkednie, de sokszor a szülőket és édesanyákat olyan kihívás elé állítja az élet, hogy a munka mellett nem tudja, nem győzi a mindennapos nevelést biztosítani a gyermekének, ezért kell elérhetővé tenni számukra ezt lehetőséget, a bölcsődei szolgáltatást. Így 2010 óta több mint kétszeresére emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma az országban, a tizennégy évvel ezelőtti 32 ezerhez képest jelenleg 65 ezer férőhely van az ilyen nevelési intézményekben – ismertette az államtitkár. – Ezen belül az egyházak is feladatot vállaltak: több mint kétszáz helyen az egyházak a fenntartók, s ebben a görögkatolikus egyház is bőven kiveszi a részét. Nevelés mindenhol van, de az egyházi fenntartású intézményekben van valami plusz: a lelki háttér, a keresztény tanítás és a hit – tette hozzá Soltész Miklós. Megköszönte a görögkatolikus egyháznak a munkáját, amelyet Máriapócson végzett 2014 óta: a beruházások által nagyon sok pénzt hozott a településre, ami jó az itt élőknek, a környéken lakóknak, az ide látogatóknak, a hitéletet élőknek és a családoknak is.

A köszöntők után népdalokból és citeramuzsikából álló műsort adott a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néhány növendéke.

Az ünnepségen jelen volt Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja; Éliás Tünde, a Nyírbátori Járási Hivatal vezetője; Tamás Ferenc tűzoltó alezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság mátészalkai kirendeltség-vezetője, valamint a kivitelezésben, a tervezésben, a projektben részt vevő munkatársak, a Püspöki Hivatal munkatársai, a görögkatolikus intézmények vezetői, lelkipásztorok, Keresztes Bazília szerzetes nővér és néhány gyermek is, akik immár a bölcsődébe járnak.

A bölcsőde európai uniós és kormánytámogatásnak köszönhetően jött létre. A magas színvonalú intézmény azért is örvendetes, mert általa új munkahelyeket is létrehoztak.

A teljesen akadálymentes épület Noé bárkájának tematikáját viszi végig. A földszintes, két csoportszobás, huszonnégy férőhelyes bölcsőde melegítőkonyhával, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel és játszóudvarral rendelkezik. Villamosenergia-ellátását napelemes rendszerrel oldják meg. A gyerekek és nevelők biztonságát, valamint a vagyonbiztonságot tűzjelző, riasztó és kamerarendszer biztosítja.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír