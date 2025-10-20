A Miskolci Egyházmegye ministránsai Sajópálfalára zarándokoltak

A mostani találkozóra a fiatalabb ministránsok érkeztek a parókusok vezetésével a kegyhelyre. A legtávolabbról a rudabányácskai parókiáról, többen Miskolcról és környékéről, köztük Felsőzsolcáról, Emődről és Múcsonyból. A leggyakorlottabb ministránsok rögtön szolgálattal kezdtek a találkozót megnyitó Szent Liturgián.

A zarándokokat Béres Gábor ministránsreferens köszöntötte, majd Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök szólt hozzájuk. János evangéliumát idézve – „Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya” (Jn 12,26) – arra kereste a főpásztor a választ, hogy a mindennapi életünkben hol találjuk meg Jézust.

„Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy ha Ő meghívott, ha az oltár szolgálatára méltatott, akkor kövessük Őt, ahol csak vagyunk, és az eszünkkel és a figyelmünkkel is ott legyünk. Ha egy gyermek szereti azt a játékot vagy sportot, amit éppen csinál, akkor biztos odafigyel. Még inkább így kell ez legyen az oltár szolgálatánál, ahol magát Jézust, magát Istent szolgáljuk” – véste az ifjú szolgálattevők szívébe a szolgálat fontosságát a főpásztor.

A liturgia után Molnár Ádám atya tartott előadást. Ő gyermekkorában sok-sok esztendőn át a sajópálfalai templom oltáránál ministránskodott. Mostani előadásának ihletője a tavaly Rómában megrendezett nemzetközi ministránszarándoklat volt. Képzeletben most is útra keltek; Róma négy bazilikáját, a Szent Péter-bazilikát, a Lateráni Szent János-bazilikát, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát és a Santa Maria Maggiore-bazilikát látogatták meg fényképek segítségével. Az előadás pedig arra is kitért, mit tanulhatunk a négy szenttől: az Istenszülő, Szent Péter, Szent Pál és Szent János miben állhat egy ministráns előtt példaként.

A ministránstalálkozó nem csak a hit elmélyítését szolgálta, hanem a közösségépítést is. Két program is kiváló alkalmat nyújtott erre: Kiss Attila atya vezetésével egy rövidebb túra a sajópálfalai imaösvényen, és természetesen az elmaradhatatlan focibajnokság is.

A nap végén közös könyörgéssel köszöntek el a ministránsok a sajópálfalai Könnyező Istenszülőtől.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

