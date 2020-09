A missziós hónapra készülve – Az ausztrál egyház akciója a kambodzsai fogyatékkal élők javára

„A Pápai Missziós Művek az első sorból segíti a világ legkiszolgáltatottabb területein élő közösségeket” – írta a Fides hírügynökségnek Brian Lucas atya, az ausztráliai Katolikus Misszió igazgatója. „Idén a misszióknak szentelt hónap középpontjában azoknak a papoknak, szerzeteseknek és világi misszionáriusoknak a sokat jelentő munkája áll, akik fogyatékkal élő embereket és családjaikat segítik Kambodzsában. Adományozóink nagylelkűségének köszönhetően támogatásunk megváltoztathatja ezeknek az embereknek az életét.”

A Figaredo püspök által 2001-ben létrehozott, Kambodzsa északkeleti részén fekvő Battambang apostoli prefektúrában található Arrupe Központ több mint húsz éve nyújt oktatást, egészségügyi ellátást és segítséget olyan fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek számára, akik különböző okok miatt – például felrobbant aknák vagy betegségek (gyermekbénulás, rák) – kerültek hátrányos helyzetbe.



Dara esete jól példázza, milyen sokat jelent a Pápai Missziós Művek támogatása. A gyermek még csak 11 éves volt, amikor egy aknarobbanás következtében elvesztette a jobb kezét és nagy százalékban a látását is. Az otthona, Koh Kralar falu környékén a földeken még most is fel nem robbant szárazföldi aknák hevernek szerteszét. Dara két éve él az Arrupe Központban, ahol elsajátította a Braille-írást, és folytatta a tanulást.

Chen szintén aknarobbanás túlélője, 16 évesen vesztette el mindkét lábát. Többé nem tudott segíteni szüleinek a családi gazdaságban, életállapotának javulására nem volt kilátása. Ma, az Arrupe Központ támogató programjának hála Chen is teljes, emberhez méltó életet él.

Kambodzsa Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb ország Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten, a Thai-öböl (vagy Sziámi-öböl) partján. A volt francia gyarmat 1953-ban nyerte el függetlenségét. A vietnámi háború (1955–1975) alatti megszállását több mint húsz évig tartó polgárháborús időszak követte. Kambodzsában van a világon a legtöbb fel nem robbant akna. Az 1998-ban lezárult polgárháború után a becslések szerint 4-6 millió akna és más fel nem robbant szerkezet maradt a földben, s ezek máig szedik áldozataikat. A 16 milliós ország lakosságának közel 97 százaléka a buddhista vallás híve; a muszlimok aránya közel 2 százalék; a keresztényeké és más vallások követőié elenyésző. (Forrás: Wikipédia; Honvédelmi Minisztérium)

„2020 missziós hónapja új lendületet ad a missziós küldetésben támogatóinknak, plébánosainknak, tanárainknak, diákjainknak és a szülőknek. Segít tudatosítani a fogyatékkal élő emberek jogait és felébreszteni a rászorulók iránti felelősségérzetet” – írta közleményében az ausztráliai Katolikus Misszió.

Az érzékenyítést tűzték ki célul a „Socktober” elnevezésű rendkívüli sportrendezvény megszervezésével is, melynek révén az Arrupe Központ támogatására biztatják az iskolákat. A Socktober a socks (térdzokni) és az October (október) szavak összeolvasztásából alakult, utalva a soccer, vagyis foci szóra – a labdarúgás által bátorítja a diákokat, hogy jobban megismerjék az élet valóságát a világ más részein. Az ausztráliai diákcsapatok hathetes bajnokságát a misszió és a társadalmi igazságosság alapvető értékeit népszerűsítve rendezik meg. „A sporteseményre már több mint kétszáz iskola nevezett, hogy segíthessenek az olyan rászorulókon, mint Dara és Chen – mondta Matt Poynting, az ausztráliai Katolikus Misszió munkatársa. – Amikor támogatni szeretnénk a rászoruló embereket a világ bármely pontján, az egyik legfontosabb feladat, hogy megismerjük a valóságot, amelyben élnek. A Socktober program ebben segít a diákoknak és családjaiknak; szórakozás közben fontos dolgot tesznek felebarátaikért.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: Battambangparish.org; Catholicmission.org.au

Magyar Kurír