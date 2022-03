A moszkvai pátriárka határozott közbelépését kéri levelében a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke

Őszentsége!

Nagyon szépen köszönöm tegnapi, Hilarion metropolita levelében írt szavait. Osztom azt a nézetét, hogy bármely nemzettel szembeni ellenségeskedés mindig elfogadhatatlan. Mindannyian testvérek vagyunk, ezért az ukrán vagy az orosz népet érő minden bajra úgy tekintünk, mint a sajátunkra. Ezért imádkozunk teljes szívünkből Ukrajna békéjéért.

Azonban imádságunkat, hogy ne tűnjék képmutatásnak, tetteknek kell követnie. Hiszem, hogy Szentséged a béke embere. A mi Urunk, Jézus Krisztus így tanított minket: „Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívatnak.” (Mt 5,9) Ezért

arra kérem Önt, Testvérem, folyamodjék Vlagyimir Putyinhoz, hogy állítsa le az ukrán nép elleni értelmetlen harcot, melyben ártatlan emberek halnak meg, és nemcsak katonák, hanem a békés lakosság is szenved, különösen a nők és a gyermekek.

Egy ember egyetlen szóval megállíthatja több ezer ember szenvedését; ez az ember az Orosz Föderáció elnöke. Teljes szívemből kérem Önt, hogy felhívásával támogassa az orosz csapatok kivonását Ukrajna független államából.

Semmilyen ok, semmilyen ürügy sem igazolja soha azt a döntést, hogy lakóházak, iskolák és óvodák bombázásával katonai inváziót indítsanak egy független ország ellen.

A háború mindig az emberiség veresége. Ez a háború, amint egy korábbi levelemben is írtam, azért is értelmetlen, mert a két nép egymáshoz közel áll és keresztény gyökereik is közösek. Szabad-e elpusztítani a kereszténység bölcsőjét szláv földön, a Rusz megkeresztelkedésének helyén?

Arra is kérem Önt, hogy szólítsa fel az orosz katonákat, ne vegyenek részt ebben az igazságtalan háborúban, és tagadják meg a parancsok végrehajtását, amelyek, mint láttuk, számos háborús bűncselekményhez vezetnek.

A parancsmegtagadás ilyen helyzetben erkölcsi kötelesség. Eljön az idő, amikor ezek miatt a bűncselekmények miatt bíróság elé kell állni, nemzetközi bíróságok elé is. De ha valaki el is kerülheti az emberi igazságszolgáltatást, van egy Bíróság, amely elé oda kell állni. „Mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2Kor 5,10)

Hiszem, hogy a háborúba küldött sok orosz nemes lelkű ember. „Nem tudjuk, kire lőjünk, mind ránk hasonlítanak…” – mondta egyik katonájuk. Ezért arra kérem Önt, szólítsa fel őket, hogy a lehető leggyorsabban térjenek haza, nehogy ártatlan vérrel szennyeznék be kezüket.

Krisztus tanítványaiként tudjuk, hogy az Egyház legfőbb fegyvere a lelki fegyver. „Ezeket a gonosz lelkeket nem lehet másként kiűzni, csak imádsággal és böjttel” – olvassuk Szent Máténál (Mt 17,21; Mk 9,29). Ferenc pápa felhívására válaszul ma Lengyelországban imanapot és böjtöt hirdettünk, hogy az igazságos béke megszülessék Ukrajnában. Arra kérem Önt, Testvérem, szólítsa fel Oroszország összes ortodox testvérét hasonló cselekedetre.

Hiszem, hogy Isten nem marad közömbös imáink és áldozataink iránt. Hiszem, hogy a böjt és az ima megváltoztatja az emberi szíveket.

Az Úr Krisztusban

Stanisław Gądecki

érsek, poznańi metropolita,

a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke



