A muszlimok gyűjtenek, a keresztények pedig osztanak – Marrákes, a testvériség műhelye

„Imám, rabbi, ferences, muszlim és keresztények, barátok. Mindannyian összegyűltek a békéről, az imáról és az elmélyült csendről szóló találkozás pillanataiban, amelyek telve vannak felelősséggel. És misztériummal” – így jellemzi Renato Zilio szkalabriánus misszionárius azt a találkozót, amelyre október 27-én került sor, az „Assisi szellemének” szentelt nap alkalmából, amelyet Fabio testvér, a marrákesi Szent Mártírok Plébánia ferences közösségének tagja szervezett.

„Egyszerűségben találkoztunk a templom mellett, egy kerti lugas alatt, a ferencesek kertjében” – mondja Renato Zilio a marrákesi találkozásról, ahol kitért a ferences közösség és a plébánia hétköznapi életére és tevékenységeire.

„Marrákes többről is mesél, mint a 12. századi Koutoubia mecset nagyszerűsége, a Majorelle kert magával ragadó varázsa, a legendás Jemaa el-Fnaa tér a maga fantasztikus elevenségével – meséli a misszionárius –, egy minaret melletti harangtorony történetéről is. Úgy tekintenek egymásra, mint régi barátok, mert csak egy út választja el őket... Két istentiszteleti hely, amely annyira különböző és annyira közel áll egymáshoz, mint a hívők közösségei, amelyeknek otthont adnak. A müezzin hangja gyakran erőteljesen hatol be a templomba, dallamai összefonódnak a hívek zsoltáraival és imáival. Ez ma már egy kisebb csodának tűnik. Még az is szembetűnik, hogy a város tervei szerint zsinagóga is lesz itt. Igazi meglepetés Istentől az iszlám földjén, amely a király látomása szerint támogatja a három vallás párbeszédét, megértését” – írja Renato Zilio.

„Ezt, a Szent Mártírok templomát, öt umbriai ferences emlékére építették, akik szenvedélyesen meg akarták téríteni a muszlimokat. Ez Szent Ferenc idejében történt. Paradox módon napjainkban ugyancsak négy ferences »térít« itt – az iszlám e földjének és lakóinak szeretetére: meglepő változás a történelemben” – hangsúlyozza a misszionárius.

„A templom kedvesen fogad minden betérőt: keresztényeket és muszlimokat, turistákat, fiatal szubszaharai diákokat és migránsokat. A plébániai Caritas háromféle gondozást nyújt: a migránsokat és a veszélyhelyzeteiket, a muszlimokat és a szegénységüket, valamint a földrengésben károsultakat és a sebeiket".

Marokkót nemrég súlyos földrengés sújtotta, és a Caritas vezetői, a moqadem (a környékért felelős személy) és segítői együtt vizsgálják az új szükségleteket, és tervezik a következő lépéseket a közelgő télre tekintettel. „Minden Caritas-projekt a terület vezetőivel egyeztetve és közös döntéssel valósul meg. Az »együtt« a Caritas és a marrákesi ferences közösség jelszava” – magyarázza Renato atya. Néhány nappal ezelőtt egy hatalmas segélyszállító teherautó érkezett a Caritashoz Franciaországból, amelyet két strasbourgi imám és közösségeik küldtek. „Hihetetlen volt... – hangzik a Szent Mártírok templomának plébánosa, Manuel testvér megjegyzése –, a muszlimok gyűjtenek, a keresztények pedig osztanak. Micsoda bizalom!”

Zilio atya befejezésül említést tesz az asszonyokról, akik „a sátor alatt, egy vidéki konyhában közösen készítik az ételeket, miközben a szomszédban egy kis rádió egész délelőtt a Korán éneklését sugározza... A Koránt kántálva Marokkóban mindenhol hallani lehet, a fodrásznál, a taxiban... Hallod, hogy nálunk is éneklik az evangéliumot?” – utal a helyi keresztény hagyományra elmosolyodva, az asszonyok felé fordulva a misszionárius.

Az „Assisi szelleme” elnevezés és kezdeményezés Marokkóban azután körvonalazódott, hogy 1986. október 27-én II. János Pál pápa a béke nevében, Assisiben a világ különböző vallásainak képviselőivel tartott találkozót.

Marokkó (hivatalos nevén Marokkói Királyság) arab állam Északnyugat-Afrikában. Az Atlanti-óceán partján fekszik, és a Gibraltári-szorostól kezdődően a Földközi-tengerrel is határos. Marokkó 1956 óta független, és az 1992-es alkotmány értelmében alkotmányos monarchia. Az ország területe: 446 550 km², lakossága: 37 076 584 fő. A népesség vallási hovatartozását tekintve: 99%-ban muszlim, 1%-a egyéb, főleg római katolikus. Az ország hivatalos vallása a málikita rítusú szunnita iszlám. Forrás: Wikipédia

