Martin Buber figyelmeztet arra, hogy „az alkotás – teremtés, a feltalálás – rátalálás. A formálás – felfedezés. Azáltal, hogy megvalósítok, felfedek valamit. A formát általvezetem az Az világába. A teremtett mű – dolog a dolgok között, és mint tulajdonságok összessége, tapasztalható és leírható. De a befogadó szemlélő egyszer s másszor testi valójában szembetalálkozhat vele.”

Buber életművének fő gondolata, hogy az embernek, ha a világ dolgaival találkozik, nyitottnak kell lennie mindenre, nem zárkózhat be önmagába. Így válhat alkotóvá. Valójában érzékenységével és figyelmével így hozhat létre új világokat.

Ez nem új teremtés, ez a megteremtett dolgok találkoztatása.

Ez lehet egyéni érdem, egyéni felelősség.

Ha a művész felismeri ebben rejlő felelősségét, a művészi alkotásban lehet a teremtő Isten képmása. Ha nem, nagyon félrecsúszhat egy-egy mű.

Ha egy művész nem tudja magáról, hogy a már meglévőből, a már megteremtettből alkot, akkor a semmi felé mutatnak művei.

Válaszai kérdések maradnak. Személytelenség lengi át a találkozásokat.

Buber írja Én és Te című művében: „Ez a művészet örök eredete, hogy az ember szemben találja magát egy formával, és őáltala művé akar lenni. Nem lelkének szüleménye, hanem jelenés, amely lelkével találkozik, és szólítja annak hatóerejét. Az embernek egész lényével kell megtennie a tettet: ha megteszi, ha egész lényével mondja ki az alapszót a megjelenő alaknak, akkor a hatóerő az útjára indul, létrejön a mű. (…) a mű követel: ha nem jól szolgálom, összetörik, vagy engem tör össze.” Itt van a művészet kockázata.

A hívő művész felismeri, hogy Isten jelen van az alkotásban. Ha pedig erre a jelenlétre figyel, akkor óhatatlanul is Isten üzenetét fogja közvetíteni. Nagy Gáspár így fogalmazott erről: „Valaki más ír a kezeddel, valaki kölcsönbe vette kezedet.” Így lehet a művészet Istent megismerő alkotás.

Valaki ír a kezeddel

Könyöködet Isten az asztal lapjára segíti

rajzold a betűket ezután kimérten lassúdan

asztalon hasal szíved is

lélegzeted forgatja a papír hótömbjeit

ezt most teleírni másmilyen betűkkel

de ugyanazon Istennek tetsző szavakkal

a sorrend a sorrend az Ördögre bízatott

még a dolgok kezdetén – – –

Arra ügyelj hogyan korrigálod csuklód szaladását

könyököd már a levegő helyett az asztal betonján

csikorog – leszáll veled az éj leszáll az írás

az automatikus vezérlésű betűk kigyújtják értelmetlen

reflektoraikat – érted? nem érted? Valaki más ír

a kezeddel valaki kölcsönbe vette kezedet

és most futtatja könyökhajlattól lazán

ezen az olimpiai hepehupán – – –

Itt a fehér téli táj imitációja: siklasz kapuk között

mint világvárosi repülőtereken

hernyózik veled a betűcsavar a gate-ek iránt

hogy majd fölszálljon az idecsöppent remegő szívű

utassal az ihletett madár – – –

Addig megkérdezheted: hol vagyok most hol Uram?

Kinek ír az a kéz az a másik? Talán Neked Nekik?

Vagy a másik kéznek magyarázza az asztalt a papírt

az irónt a csuklót könyököt?

Nem tudom Istenem érted-e a gondom ami a Tied is?

Ha igen – az egész világ része kezed mozgásának

könyököd hajlásának – – –

bár éjszaka van de világít reggelig

leszállhat rá minden:

porban és fényben meghempergett betűk

ezer s millió darabja

Szerző: Jakab Gábor

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Ifcj.org; Merényi Zita



Magyar Kurír