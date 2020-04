A nagyváradi püspök osztotta ki a Caritas adományait a rászorulóknak

Az ortodox nagypéntek alkalmából húsvéti élelmiszercsomagokat osztottak ki nekik a meleg ebéd mellé, amit egyébként a szükségállapot idején is folyamatosan biztosítanak számukra.

Bár a rászorulók többsége házhoz kapja a napi meleg ebédet, annak a néhány személynek, aki most, a szükségállapot idején is személyesen veszi fel az ételt a szociális konyhán, nem mindennapi meglepetésben volt része: az ortodox nagypénteken Böcskei László római katolikus megyéspüspök fogadta a szegénykonyhára érkezőket az egyesület bejárati kapujánál, bátorító szavakat intézett az ellátottakhoz, majd egy rövid áldást követően maga osztotta ki a meleg ételt és a húsvéti adománycsomagokat a rászorulóknak, akik egyébként magasfokú társadalmi felelősségérzetről téve tanúbizonyságot, a Caritas által kiosztott védőmaszkokban és kesztyűkben, rendezett sorokban járultak az ételért, a lehetőségekhez mérten betartva a távolságtartásra vonatkozó vírusvédelmi szabályozást.

A kezdetektől fogva fontos alapelv a Caritas Catolica munkájában, hogy vallási és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül segítsenek minden rászorulón. A többszáz személy között, akiket a nagyváradi egyházmegyében napi szinten ellátnak, egyaránt vannak katolikusok, reformátusok, ortodoxok, ateisták, magyar és román anyanyelvűek is. Ami közös bennük, az a nehéz sors, amely szegénység vagy betegség révén jutott nekik osztályrészül, de összekovácsolja őket az is, hogy a Caritas igyekszik mindegyiküket megkülönböztetés nélkül, keresztény szellemben felkarolni. Ennek szép példája a kétszeri húsvét ünneplés is, ami már sokéves hagyomány az egyesület életében (az idei évben is nem azonos napon ünnepelte a Katolikus Egyház és az ortodox a húsvétot – a Szerk.).

„Még mindig a húsvéti időben vagyunk, de most az ortodox testvérek ünneplik, tehát megint egy hosszú és különleges hétvége lesz. Nagyon szeretnénk, hogy a lehetőségekhez mérten mindenkinek jusson valami az ünnepi asztalra. A jelenlegi helyzetben nehéz érintkezni. Valaki kérdezte, hogy mikor lesz ennek a helyzetnek vége. Reméljük, hogy a jó Isten meghozza számunkra a várva várt szabadságot, a feloldását annak a sok-sok intézkedésnek, ami segít majd, hogy közelebb legyünk egymáshoz. Addig is kívánok mindenkinek sok türelmet. Ajánljuk fel ezt a nehéz időt is jó célra, például a szeretteink, ismerőseink javára. Én köszönöm a Caritas munkatársainak, hogy ilyen módon is gondoskodnak önökről, és sok más betegről és rászorulóról is. Külön kiemelném itt azokat a gondozókat, ápolókat, akik az idősotthonokban teljesítenek szolgálatot és a katonai rendelkezések következtében két hétig nem hagyhatják el az intézmények falait, nem mehetnek haza szeretteikhez, gyermekeikhez, hogy az otthonok bentlakóit karantén alatt is ápolják. Kérjük a jó Isten áldását az ő munkájukra és köszönjük nekik tiszta szívünkből a hozzáállásukat és szolgálatukat. Áldott ünnepet kívánok mindenkinek. A jó Isten vigyázzon ránk, de mi is vigyázzunk saját magunkra” – mondta köszöntőbeszédében Böcskei László.

A húsvéti akció keretében Nagyváradon összesen 77 személy részesült adománycsomagban mindkét húsvét alkalmával. A csomagok kenyeret, leveskonzervet, alutasakos gombát, gabonapelyhet, felvágottat, krémsajtot, műzliszeleteket és húsvéti keménytojást tartalmaztak. A kiosztott élelmiszerek egy részét szponzorok adományozták a Caritasnak, mint a helyi Fast Connection Kft., Peter Zidar diakónus, Caritasverband Passau, Volkshilfe Wien, Caritas Uden – a nagyváradi katolikus karitász régi szponzorai.

Húsvéti csomagban részesültek ugyanakkor azok az idős személyek is, akik részére a Caritas önkéntesei vásárolnak be és váltanak ki gyógyszereket a szükségállapot idején. A részükre kiosztott húsvéti csomagokat a Tomis pékség, valamint a Szent László és a Biharpüspöki-i római katolikus plébánia hívei által adományozott tartós élelmiszerekből tudta összeállítani a Caritas. Az egyesület szeretné háláját kifejezni minden adományozónak, aki ebben a nehéz helyzetben is gondolt a nálánál elesettebbekre.

Forrás és fotó: RomKat.ro

Magyar Kurír