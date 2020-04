A NAP VERSE – Richard Hendrick: Lezárás

Igen, itt van a félelem.

Igen, itt az elszigetelődés.

Igen, itt a pánikszerű felvásárlás.

Igen, itt van a betegség.

Igen, itt van még a halál is.

De,

Azt mondják, annyi zajos év után Vuhanban

Újra lehet hallani a madarak énekét.

Azt mondják, alig pár hét nyugalom után

Az eget már nem borítja sűrű füst,

Hanem kék lett, meg szürke meg tiszta.

Azt mondják, Assisi utcáin

Az emberek egymásnak énekelnek,

Áténekelnek az üres terek fölött,

A nyitva tartott ablakból,

Hogy akik egyedül vannak,

Azok is halljanak családi hangokat maguk körül.

Azt mondják, hogy Írország nyugati részén egy szálloda

Ingyen ételeket és házhozszállítást nyújt az otthonukhoz kötötteknek.

Ma egy fiatal nő, akit ismerek,

kis szórólapokon a saját telefonszámát osztogatta

az egész szomszédságban,

Hogy az öregeknek legyen valakijük, akit felhívhatnak.

Ma a templomok, a zsinagógák és a mecsetek

arra készülnek, hogy üdvözöljék

és befogadják a hajléktalanokat, a betegeket, a megfáradtakat.

Az emberek az egész világon lelassítanak és elgondolkodnak,

Az emberek az egész világon új szemmel néznek a szomszédjukra,

Az emberek az egész világon egy új valóságra ébrednek,

Arra, hogy igazából milyen nagyok is vagyunk,

Arra, hogy milyen kevés dolog fölött van uralmunk,

Arra, hogy mi is fontos igazán.

Szeretetre.

Úgyhogy imádkozunk, és emlékezünk arra, hogy

Igen, itt a félelem.

De nem kell itt legyen a gyűlölet.

Igen, itt az elszigetelődés.

De nem kell itt legyen a magány.

Igen, itt van a pánikszerű bevásárlás.

De nem kell itt legyen a szűkmarkúság.

Igen, itt van a betegség.

De nem kell itt legyen a lélek betegsége.

Igen, itt van még a halál is.

De mindig itt lehet az újjászülető szeretet.

Ébredj rá, hogy mit is választasz, hogyan élj most.

Ma vegyél nagy lélegzetet.

Hallgasd csak: a félelmed dübörgése mögött

Újra énekelnek a madarak,

Az ég kitisztul,

És jön a tavasz.

És bennünket mindig körülölel a Szeretet.

Nyisd ki lelked ablakait,

S noha nincs módodban megérinteni valakit az üres téren át,

Énekelj.

Forrás: nek.szerzetesek.hu

Fotó: Szerzetesek.hu

Magyar Kurír