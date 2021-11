A NEK süteménye ihlette az év szaloncukrát

A versenyben több kategóriát is hirdettek, melyek összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége nyújtott segítséget a szervezőknek. A kézművesek külön is megmérkőztek, de idén is kiemelt kategória volt a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriája, valamint az alacsonyabb árú (599 Ft/100 g alatti) kategória. Mivel a múlt évben voltak „sláger ízek”, így idén a legkedveltebb ízek legjobbjait is megkeresték. Emellett kiválasztották a legjobb új ízt is, de ezekben a kategóriákban csak egy győztest hirdettek.

A zsűrizésben a meghívott zsűritagok mellett Az év szaloncukra Facebook- és Instagram-oldalának követői közül többeknek is lehetőséget biztosítottak a kóstolásra, továbbá a Szeretem a csokit YouTube-csatorna videós párosa, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak.

Az év szaloncukra verseny győzteseit 152 szaloncukor közül választották ki kilenc kategóriában.

Az év szaloncukra kategória első helyezettje a gödöllői Sulyán Cukrászda „Egy falat mennyország” süteményének szaloncukor-verziója lett.

A második helyen a kiskunlacházi Demeter Chocolate jamaicai feketekókuszos szaloncukra fehér csokoládéban végzett, ami ezzel a címmel együtt három díjat is besöpört idén, míg a harmadik helyet – címvédőként idén is – a maklári Stühmer pisztácia krémes szaloncukra nyerte el.

Forrás és fotó: Azevszaloncukra.hu



