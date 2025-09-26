A német elnök arra kérte a pápát, továbbra is járjon közben a békéért

Frank-Walter Steinmeiert a hétfő délelőtti pápai audienciára felesége, Elke Büdenbender is elkísérte. A Német Szövetségi Köztársaság elnöke ezt követően a vatikáni Teuton Kollégium előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy lehetősége volt hosszasan beszélgetni a pápával, akivel véleményt cseréltek a globális helyzetről, a háborúról és a békéről, valamint a keresztény egyházak helyzetéről.

A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború, az ukrán nép szenvedése, valamint a tűzszünet és az igazságos béke elérésének szükségessége állt

– mondta el az újságíróknak Frank-Walter Steinmeier.

Az audiencián szó esett a gázai humanitárius helyzetről is. A német elnök kiemelte, hogy ezeken a nemzetközi színtereken a pápa hangja fontos tényező a párbeszédben és a közvetítésben. „Határozottan arra biztattam, hogy továbbra is járjon közben a békéért” – fogalmazott a sajtótájékoztatón a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, aki protestáns, míg felesége katolikus.

Hiszem, hogy olyan időkben, amikor kevés közvetítő van a világon, és kevés olyan személyiség, aki befolyást tud gyakorolni a konfliktusban álló felekre, nem nélkülözhetjük a pápa által felajánlott segítséget”

– hangsúlyozta Frank-Walter Steinmeier.

A német államfő meghívta Leó pápát Németországba.

*

XIV. Leó pápa egy tűzzománc táblát ajándékozott vendégének, amelyen a „Mózes megmentése a vízből” ábrázolás látható, melyet az Apostoli Palota második loggiáján látható Raffaello-freskó ihletett.

Frank-Walter Steinmeier elnök Johann Sebastian Bach műveinek egy gyűjteményét, valamint több üveg különleges bort ajándékozott a Szentatyának a hesseni Eibingen-Rüdesheimben található Hildegard von Bingen bencés – korábban Ágoston-rendi – kolostor szőlőskertjéből. A régi szerzetesi pincészetetben kiváló minőségű – Szent Hildegard von Bingen (1098–1179) misztikushoz köthető, ezeréves hagyomány ihlette – borokat készítenek a bencés nővérek irányítása mellett.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA; Vatican News

Magyar Kurír