A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és három vatikáni dikasztérium közös békefelhívást tett közzé

A világ legjelentősebb sportszervezete, a NOB is elismeri, hogy a Földön „egy széttagoltan vívott világháború” zajlik, amely miatt több mint 100 millió ember kényszerült otthona elhagyására, családok szakadtak szét, „számtalan anya, apa, fiú és lány félelemben él úgy, hogy hitét nem gyakorolhatja, vagy a jobb életről szóló álmait nem válthatja valóra, egyszerűen még sportolni sem sportolhat”.

A NOB elnöke, Thomas Bach és a Római Kúria három dikasztériumának vezetője, José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium prefektusa, Kevin Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa és Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa írta alá a Kövesd a béke útját című békefelhívást. A dokumentum rámutat, világunknak súlyos nehézségekkel, konfliktusokkal kell továbbra is szembenéznie. A felhívás témája – amely Ferenc pápa és a NOB elnöke szeptember végén, a Sport mindenkinek című konferencia alkalmával zajlott találkozójának is gyümölcse – a nemzetközi harmónia újrafelfedezésére szólít, amit az ukrajnai háború és a világon dúló többi fegyveres válság, valamint a világjárvány és más események is megzavartak és felborítottak.

„A háborúk, az éghajlatváltozás és a gazdasági nehézségek csapásai világszerte emberek millióinak okoznak mérhetetlen fájdalmat és szenvedést” – olvasható a közleményben. Emberi tragédia ez különösen, amikor a világ még mindig lábadozik a járványból, amely emlékeztetett minket arra, hogy mi, emberek mennyire sebezhetők vagyunk. A békefelhívás aláírói ugyanakkor tanulságként kiemelik „az egészségügyi válságból eredő kölcsönös szolidaritás megerősödését”, amire az emberiséget és bolygónkat napjainkban fenyegető számos kihívásra adott válaszok nyugodtan alapulhatnak.

A világ vezetőihez intézett felhívás célja az, hogy „az igazságos és békés megoldások keresésére buzdítson a konfliktushelyzetekben”. Arra hívja a vezetőket, hogy mozdítsák elő a népek közötti párbeszédet, megértést és testvériséget, és tartsák tiszteletben minden felnőtt és gyermek, különösen a szegények, a peremre szorultak és a háborúk, fegyveres konfliktusok miatt szenvedők méltóságát.

„Isten békét és az emberi családunk egységét akarja” – olvasható a békefelhívásban, amelynek megvalósulásához a sport is hasznos tanítással szolgál, hiszen „minden nemzet és minden nép javára van”. Az olimpiai és paralimpiai játékok ennek az egységnek kiváló jelképei, mert egészséges versenyben hozzák össze az egyéneket és a népeket, és arra ösztönzik világunkat, hogy a sportversenyt a béke felé vezető hiteles útnak tekintse, amely a személyes fegyelemre és a csapatmunka iránti elkötelezettségre épül a kiválóságra való törekvés jegyében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír