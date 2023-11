A nigériai missziós kongresszus kéri a hit iránti gyűlölet áldozatainak szentté avatását

Az országos missziós kongresszust általában négyévente tartják, a legutóbbira 2019-ben került sor Benin Cityben (Edo államban). Az idei négynapos – előadásokból, csoportos megbeszélésekből és tapasztalatcseréből álló – kongresszus mottója ez volt: „Ne félj, mert veled vagyok.” (Iz 41,10) Aktuális téma az ország jelenlegi állapotának fényében: sokan félelemben élnek, főként az instabilitás és a társadalmi-gazdasági bizonytalanság miatt. A yolai egyházmegye püspöke, Stephen Dami Mamza arra bátorított mindenkit, hogy az országot sokféleképpen sújtó megpróbáltatások ellenére is terjesszék az evangéliumot, tegyenek tanúságot róla, és mindig emlékezzenek arra, hogy „nem szabad félnünk, mert az Úr velünk van az idők végezetéig”.

A konferencia végén megfogalmazott hat pontból álló zárónyilatkozat kimondja: „A kongresszus célja, hogy minden keresztényt emlékeztessen minden megkeresztelt ember missziós felelősségére, az ezzel járó megpróbáltatások ellenére; ez egyúttal alkalmat adott arra is, hogy számba vegyük, a legutóbbi kongresszus óta milyen utat járt be az egyház. Az országban nap mint nap szembe kell nézni a közbiztonság hiányával, ami akadályozza a missziós tevékenységet és visszafogja a missziós lelkesedést. Ebben a helyzetben az idei kongresszus témája – »Ne félj, mert veled vagyok« – igazán egyértelmű felhívás volt arra, hogy az üldöztetés, az életet és a missziós tevékenységet fenyegető veszélyek közepette is állhatatosak maradjunk.”

A nyilatkozat egyik legfontosabb része éppen az volt, amely a biztonságról szólt: a keresztények arra kapnak meghívást, hogy készüljenek fel a megpróbáltatásokra, élve a Nigériai Szövetségi Köztársaság alkotmányában rögzített önvédelemhez való jogukkal is, és törekedjenek a bizonytalanság felszámolására az országban.

Ehhez a ponthoz kapcsolódva tárgyalták az üldöztetések és a mártírok vére mint a hit magvetése témáját is. Tagadhatatlan tényként ismerték el, hogy a vértanúságból a kegyelem által a hitbeli jó élet gyümölcesi teremhetnek, sürgették a kereszténységük miatt és a hit iránti gyűlöletből a Boko Haram és más terroristák által meggyilkolt emberek szenttéavatási folyamatának megkezdését, és arra kérték az Egyházat, hogy fejlessze a tagjainak az üldöztetéstől való védelmére irányuló stratégiáját.

A nyilatkozatban teret kapott a fiatalok témája, hogyan tudják jobban bevonni őket az Egyházba, valamint a digitális média tudatosabb és helyes használata is.

Forrás: Fides.org

Fotó: Nigeriacatholicnetwork.com

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír