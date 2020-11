A Nyíregyházi Egyházmegye hat új bölcsődét épít megyeszerte

A Nyíregyházi Egyházmegye hat helyszínen kezdett új beruházásba 2020-ban: Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Demecser és Máriapócs településeken új bölcsődéket létesítenek. Az egyházmegye a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel elnyert pályázatokkal arra az igényre válaszolt, hogy ezeken a településeken és vonzáskörzetükben a családok legkisebbjeinek is biztosított legyen a megfelelő intézményi ellátás, valamint újabb munkahelyek létesüljenek.

„Nagy örömmel támogatjuk az egyházi közösségek olyan pályázatait, melyek társadalmi felelősségvállalásról tanúskodnak, és egybeesik ez a társadalmi lehetőség az egyházak küldetésével, missziójával” – mondta Seszták Oszkár. A görögkatolikus egyház bölcsődeépítési programja összhangban van a Magyar Kormány és a megyei önkormányzat fejlesztései elképzeléseivel is. Az Egyház társadalmi szerepvállalásának egyik megnyilvánulása ez, hiszen ezzel a felnövekvő nemzedék legkisebbjeinek a nevelésében is részt vállal, s „a bölcsődei program a választás lehetőségét adja meg a szülőknek, családoknak”. A megyei közgyűlés elnöke elmondta: „Ismerve az eddigi tapasztalatokat, a hozzáállást, biztos vagyok benne, hogy színvonalas intézményeket alakít majd ki a Nyíregyházi Egyházmegye, és így közösen munkálkodhatunk a megye bölcsődei fejlesztési programján.”

Szocska A. Ábel megyéspüspök az egyházmegye területén épülő bölcsődék jelentőségéről szólva így fogalmazott: „az elsődleges szempont a keresztény értékek, hitigazságok átadása”, s hogy minél fiatalabb korban érjük el a gyermekeket. A másik alapvető törekvést az épületek külleme is kifejezi majd: a bárka, ami az épületek kinézetét is uralni fogja, a bibliai tanítás szerint a bajban a menekülés, az oltalom helyét jelenti. „Szeretnénk gyermekeink számára a bölcsődéinkben, mint egy bárkában oltalmat, biztonságot, olyan hátteret biztosítani, mely a jelenlegi nehéz helyzetben, a világ nehézségei közepette is vigasztalást, jobb lehetőséget, jobb feltételeket teremt” – mondta a főpásztor.

Öt helyszínen (Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Demecser) négy-négy csoportban negyvennyolc gyermeket fogadnak majd az intézmények, Máriapócson kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes bölcsődét alakítanak ki. Ezekről a részletekről már Papp Tibor tájékoztatott. „Igyekszünk úgy megépíteni a bölcsődéket, hogy vonzóak legyenek a gyermekek számára; ahol egészséges körülmények között, otthonosan érezhetik majd magukat.”

A fiatal családok munkavállalását is támogatják a létrehozott bölcsődei férőhelyekkel: a szülők jó helyen tudhatják gyermeküket, akik szép körülmények között olyan lelki nevelést kapnak, melyre a későbbiekben is építeni lehet. Ez utóbbi fontos szempont, hiszen a kialakítandó intézmények jól illeszkednek az egyházmegye szociális hálójába és oktatási rendszerébe.

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel induló beruházások, melyeknek értéke együttesen mintegy hárommilliárd forint, hat különálló projekt keretében valósulnak meg, ezek során teljes körűen akadálymentes épületeket alakítanak ki. Az épületek tervezése már november 1-jén elkezdődött, s a bölcsődék várhatóan 2022 decemberéig felépülnek.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír