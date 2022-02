A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok alapján III.

1895-ben megkezdődhet az új kéttornyú templom építése Vojtovits Bertalan tervei alapján, valamint Barzó Mihály kivitelező segítségével.

A hívek minderről a Nyírvidék című hetilap 1895. március 31-én megjelent számából értesülhettek, az újság Újdonságok rovatában:

„Új templom. A helybeli gör. kath. egyház új, díszes templomot épít Nyíregyházán. Kész, s Koczok László királyi főmérnök szakértő elbírálásával immáron elfogadott terv – és Barzó építészek terve – áll már az egyháznak rendelkezésére. A két toronnyal tervezett díszes templom a millenniumra el fog készülni, s ékesen szóló hirdetője lesz annak, hogy a helybeli gör. kath. egyház hívei és az ő főesperes lelkipásztoruk Nyíregyháza város előre haladását a szívökön viselik, mert érzik és tudják, hogy hazafias cselekedet áldozatot hozni egy város emelkedésének elősegítésére. Nyilvánvaló a célzás e pár szóban a róm. kath. templom más helyen való építésének a városi képviseletben megbukott kérdésére.

Mert hiszen lehetetlen volt rá nem gondolnunk – a gör. kath. egyház nemes példaadása mellett – erre az ügyre, annál is inkább, mert (nem is szólva arról, hogy magának a helybeli óm. kath. egyháznak is égető kérdése ez) Nyíregyháza város fejlődésének a óm. kath. templom áttétele igen nevezetes feltétele, s mert az új óm. kath. templom építése dolgánál a város, mint testület, szinte kínálva kínálta az ezzel járó költségekhez való tetemes hozzájárulását. Reméljük azonban, hogy ez a kérdés még idejében, újra a napirendre kerül.”

[Forrás: Nyírvidék, 16. évf. (1895), 13. szám, I. melléklet, 4. o.]

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye/Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára



