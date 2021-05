A Nyugat-Európában munkát vállaló kelet-európaiak emberi jogainak védelméről tanácskoznak Rómában

A Társadalmi szolidaritás Európában: Kelet-Európából Nyugat-Európába elvándorló munkavállalók elnevezésű válságprojekt keretében rendezi meg az egynapos online konferenciát az Angelicum Társadalomtudományi Fakultása a berlini Marie-Dominique Chenu Intézettel együttműködésben. A tanácskozást megelőzően kiadott sajtóközleményben arra hívják az egyházi elöljárókat, közösségeket és intézményeket, az európai intézmények felelőseit, hogy a témában megfogalmazott petíció aláírásával is csatlakozzanak a kezdeményezéshez a láthatatlan migráns munkavállalók emberi jogainak védelme érdekében. A petíciót ITT lehet aláírni.

Szaniszló Ince domonkos szerzetes, a tanácskozás főszervezője a Vatikáni Rádió magyar adásának adott interjújában elmondta, a magyar domonkosok sokat dolgoznak együtt a német rendtagokkal, és a pandémia első hulláma idején tapasztalták, hogy egyes nyugat-európai országokban milyen elítélendő módon bánnak a Kelet-Európából érkezett munkásokkal. Úgy döntöttek, hogy feltétlenül beszélni kell ezeknek a láthatatlan dolgozóknak az emberi jogairól a védelmük érdekében. Elindítottak a problémával kapcsolatban egy válságprojektet, valamint egy nemzetközi konferenciát is akartak szervezni a téma feldolgozására, de a jelenlegi járványidőszakban ezt csak online formában lehet megvalósítani.

Szaniszló Ince hangsúlyozta: szeptember óta dolgoznak a válságprojekten, amelynek része a május 21-i konferencia is, majd publikálni kívánják a tanácskozás eredményeit, felszólalásait. Céljuk továbbá egy közlemény eljuttatása Brüsszelbe az egyházi és európai vezetőkhöz.

Arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a Kelet-Európából érkezett munkavállalóknak is köszönhető a nyugat-európai jólét, és fontos, hogy figyelembe vegyék e dolgozók emberi jogait.

A konferencián a migráns munkások képviselői is beszámolnak a pandémia alatt megélt nehéz tapasztalataikról. A konferencia szervezői azt szeretnék elérni, hogy hasonló rossz bánásmód többé ne forduljon elő a kelet-európai munkavállalókkal.

Az egyházi és európai elöljárók érzékenyítését a probléma iránt azzal is elő kívánják segíteni, hogy az online konferenciát Fabio Baggio, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma migránsokkal és menekültekkel foglalkozó szekciójának altitkára, valamint Robert J. Vitillo prelátus, a genfi Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság (ICMC) főtitkára nyitja meg. A projekt során az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottságával (COMECE) és az európai politikai vezetőkkel is együtt kívánnak működni a probléma kezelése érdekében. Ajánlásokat nyújtanak majd számukra a megoldás elősegítéséhez – tette hozzá a magyar domonkos szerzetes.

A kelet- és közép-európai munkavállalók emberi jogainak védelmét Nyugat-Európában a törvények által lehet elsősorban javítani. Németország soros EU-elnöksége során sokat tett ennek érdekében, most a portugál elnökség egyik prioritása is a szociális jogok biztosítása.

Nagyon fontos az európai egészségbiztosítás is ezen a területen, mert a Covid-fertőzött kelet-európaiakat nem akarták ellátni a nyugati kórházakban

– mutatott rá Ince atya. Mindezek az intézkedések nem elegendőek, a befogadó hozzáállás kialakítására van szükség Európában. A domonkos szerzetes szerint a „Covid-nacionalizmus” tönkreteheti a Schumann és az Európai Unió alapító atyái által elindított folyamatot. Kiemelten fontos, hogy béke legyen Európában – mutatott rá.

Szaniszló Ince az interjúban elmondta, Máltáról, Csehországból, Romániából és még sok más helyről lesznek előadók az online konferencián, de sajnos hiányoznak a témában előadó magyarok.

A projekt a konferenciával nem ér véget, ezt követően is be lehet kapcsolódni a közös munkába, várja a magyar érdeklődőket, hiszen Magyarország is érintett ebben a kérdésben, például a határ közelében élők ingázása kapcsán,

vagyis hogy a magyar munkavállalók átjárnak a szomszédos országokba dolgozni.

Az Egyházban sokan nemcsak beszélnek, de konkrét lépéseket is tesznek a probléma megoldására. Egy németországi plébános például a járvány első hulláma idején felemelte hangját ezeknek a munkavállalóknak a kihasználása ellen. A Vatikánban is törekednek felhívni a figyelmet: méltósággal és jogokkal rendelkező emberekről van szó, és igyekeznek megoldási lehetőségeket felkínálni a problémára. Fontos tudatosítani: egymás országából embereket és kultúrákat akarunk befogadni és megérteni európai szinten. Ez is része a hetven éve elindított európai projektnek a béke érdekében – nyilatkozta Szaniszló Ince, az Angelicum társadalometika professzora.

Az interjú meghallgatható ITT.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír