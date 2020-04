A pápa azért imádkozott a kedd reggeli szentmisén, hogy ne térjen vissza a járvány

A szentmise elején a pápa így imádkozott: „Ebben az időszakban, amikor intézkedéseket hoznak, hogy elhagyhatjuk a karantént, kérjük az Urat, hogy adja meg népének, mindannyiunknak a kegyelmet, hogy óvatosak legyünk és betartsuk az intézkedéseket, hogy a járvány ne térjen vissza.”

Szentbeszédében a pápa a mai szentleckéhez fűzte gondolatait, mely arról szól, hogy a Krisztusért elszenvedett vértanúság megnyitja a mennyországot (ApCsel 7,51–8,1). Az utóbbi napokban a liturgikus szövegek István diakónus vértanúságáról szóltak, ami egyszerűen következett be. Az írástudók nem viselték el a tanítás tisztaságát, ezért rávettek néhány embert, hogy mondják azt: hallották, amint István káromolta az Istent, a törvény ellen beszélt. Ezután pedig rárontanak és megkövezik, így egyszerűen. Ez a cselekvési struktúra ismerős, Jézussal is így jártak el – tette hozzá a pápa. Az emberek megpróbálták rábizonyítani, hogy istenkáromló és így kiáltoztak: „Keresztre vele!” (vö. Mk 15,3) Ez embertelenség: hamis tanúskodás alapján úgymond igazságot szolgáltatni. A Bibliában vannak más hasonló esetek is: Zsuzsannával és Nábóttal is ezt tették, majd Ámán próbálta ezt tenni Isten népével. Hamis hírek, rágalmak, amikkel feltüzelik a népet, aztán igazságot követelnek. Ez lincselés, valódi lincselés – figyelmeztetett Ferenc pápa.

Aztán bíróhoz viszik azt, akit rágalmaznak, hogy az adjon törvényes formát ennek, de valójában már el lett ítélve. A bírónak nagyon bátornak kell lennie, hogy egy ilyen „népszerű”, szándékosan előkészített ítélet ellen döntsön. Ilyen Pilátus esete is: világosan látja, hogy Jézus ártatlan, de a népet látva kezeit mossa (vö. Mt 27,24–26). Ez a törvénykezés egy módja. Ma is látunk ilyet egyes országokban, amikor puccsra készülnek, vagy tönkre akarnak tenni egy politikust, hogy ne indulhasson a választásokon. Hamis híreket, rágalmakat terjesztenek róla, aztán megbíznak egy bírót, aki szeret így törvénykezni, ezzel a „helyzeti pozitivizmussal”, ami olyannyira divatos napjainkban, és ez alapján elítéli. Ez társadalmi lincselés. Ez történt Istvánnal, így hoztak ellene ítéletet: a megtévesztett nép által már elítélt embert viszik bíróhoz. Ez történik a mai vértanúkkal is – folytatta a pápa. A bíráknak nincs lehetőségük igazságot tenni, mert a megrágalmazott már eleve el van ítélve. Ászja Bibi esetében is ezt láttuk... A hamis hírek özöne előtt, melyek véleményt formálnak, sokszor nem tehetünk semmit.

Ferenc pápa emlékeztetett a soára is: egy nép ellen hangolták a közvéleményt, aztán persze, hogy azt mondták, „meg kell ölni őket”. Ez egy módszer arra, hogyan „nyírjunk ki” olyan embereket, akik zavarnak, idegesítenek. De kicsiben is működik ez, van „hétköznapi lincselés”, amikor valaki mások rossz hírét kelti, igyekszik eltávolítani, elítélni őket.

A megjegyzések kis, hétköznapi lincselések, amik véleményt formálnak. Sokszor halljuk, hogy kibeszélnek valakit a háta mögött. „Azt mondják róla, hogy…”. Ezzel az „azt beszélik róla” kezdetű mondattal véleményt alakítanak ki, hogy tönkre tegyék azt az embert.

Az igazság azonban nem ilyen.

Az igazság az igazról való tanúság. Tiszta, átlátszó. Az igazság nem tűri a nyomást.

Tekintsünk István diakónusra, aki az első vértanú volt. Gondoljunk az apostolokra: valamennyien tanúságot tettek. És gondoljunk a sok mártírra, Chanel Szent Péterre is, akinek ma ünnepeljük liturgikus emléknapját. Azt terjesztették róla, hogy a király ellen van…, aztán megölték.

A pápa figyelmeztetett: megjegyzéseinkkel mi is sokszor ilyen lincselést hajtunk végbe. Keresztény intézményeinkben is sok mindennapost lincselést láttunk, melyek a szóbeszédből indultak ki. Az Úr segítsen minket, hogy igazságosak lehessünk, és ne indítsunk el vagy terjesszünk pletykát, ami aztán igazságtalan véleményt alakít ki – fohászkodott végül a Szentatya.

Húsvét harmadik hetének keddjén a Szent Márta-házban bemutatott szentmise végén a pápa szentségimádást tartott, majd eucharisztikus áldást adott, a híveket pedig lelki áldozásra buzdította. Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről nevezett kápolnát, elimádkozta a Mennyek Királynője kezdetű, ősi Mária-himnuszt.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír