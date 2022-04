A családokra bízta idén Ferenc pápa a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit

A családnak szentelt év alkalmából, amellyel az egyház az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta eltelt öt évet ünnepli, Ferenc pápa úgy döntött, hogy néhány családot bíz meg a nagypénteki keresztútra szóló elmélkedések és imák szövegeinek elkészítésével.

Erről a Szentszék Sajtótermének igazgatója, Matteo Bruni számolt be. Olyan családok állítják össze a keresztút szövegeit, melyek önkéntes szolgálatot és segítségnyújtást vállaló katolikus közösségekhez és egyesületekhez tartoznak.

Végig ők hordozzák majd a keresztet is az egyik stációtól a másikig a kiválasztott témák alapján.

Amint azt márciusban a Szentszék bejelentette, idén nagypénteken, április 15-én visszatér a Via Crucis a Colosseumhoz. Ismeretes, hogy a Covid-vészhelyzet miatt az elmúlt két évben a Szent Péter téren tartották a szertartást.

* * *

2021-ben egy umbriai cserkészcsapathoz és az Ugandai Szent Vértanúkról elnevezett római plébániához tartozó gyerekek írták a keresztúti elmélkedéseket. A gyerekek meséltek a mindennapi életüket kísérő „kisebb és nagyobb szenvedésekről”: a sötétségtől való félelemtől az elhagyatottságig, a korlátjaik megtapasztalásán, az iskolai kötekedéseken, a szülőkkel való veszekedéseken át egészen a Covid-járvány okozta félelemig.

2020-ban a padovai „Due Palazzi” börtön foglyai készítették el a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. Reflexiójukban jelen volt a család fájdalma, amely elvesztett egy szeretett személyt gyilkosság miatt, megjelentek egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt férfi lányának gondolatai; továbbá megfogalmazódott egy fogvatartott személy édesanyjának a szenvedése; egy megvádolt, majd az igazságszolgáltatás által nyolc év rendes tárgyalás után véglegesen felmentett pap reménysége; a börtönpedagógus és a megfigyelőbíró felelőssége; egy hitoktató, egy önkéntes szerzetes, egy börtönrendőr munkája. Sok élethelyzetből állt össze a Via Crucis, amiből végül Via Lucis (a fény útja) lett.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

