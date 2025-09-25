A pápa imavilághálójának európai koordinátorai találkoztak Portugáliában

Tizennyolc országból harminchatan érkeztek igazgatók, koordinátorok, munkatársak Portugáliába, akik országukban az imaháló felelősei, köztük Magyarországról mint nemzeti koordinátor Hiba György SJ.

„Cristobal Fones SJ személyében nemrég új nemzetközi igazgatót kapott ez a pápai mű – számolt be Hiba György. – A rendezvény egyik célja a személyes találkozás volt. Fontos volt megtapasztalni, hogy nem egyedül végezzük ezt a missziót, hanem közösségben, együtt. A közös együtt gondolkodás, a megosztások pedig abban segítettek, hogy reflektáljunk a mai kihívásokra, többek között arra, hogyan lehet ma Jézus szerető szívének üzenetét eljuttatni az emberekhez.

A legfontosabb, hogy a forrásnál, Jézus Szívében maradjunk, és próbáljuk engedni, hogy az ő Szíve átalakítsa a mienket. Ezért első a vele való élő kapcsolat, amiből azután a misszió táplálkozni tud. Ez a Szív útjának megélése és terjesztése.”

Hiba György ía találkozóról szóló beszámolója végén rámutatott: „közös kirándulás, kultúrest, és sok kötetlen együttlét is segítette, hogy közösséggé váljunk.”



Forrás: Jezsuita.hu

Fotó: Hiba György SJ

Magyar Kurír