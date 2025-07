A pápa mint „jó és buzgó pásztorra” emlékezik Párizs korábbi érsekére, Vingt-Trois bíborosra

XIV. Leó pápa Laurent Ulrich bíboroshoz intézett részvéttáviratában kifejezi szomorúságát a 82 éves korában elhunyt André Vingt-Trois bíboros halála miatt.

Üzenetében a Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosítja mindazokat, akik gyászolják a párizsi egyház néhai bíborosát: „Miután értesültem André Vingt-Trois bíboros, Párizs nyugalmazott érseke Istenhez távozásáról, szeretném kifejezni lelki közelségemet, és imáimmal osztozom ebben a veszteségben…” „Ezeket az érzéseket szeretném kiváltképpen kifejezni az elhunyt családjának és szeretteinek, a Maison Marie-Thérèse gondozóinak, akik támogatták őt a betegség megpróbáltatásaiban, valamint a Párizsi Főegyházmegye papjainak és híveinek, akiknek tizenkét éven át jó és buzgó pásztora volt.”

Leó pápa azért is imádkozik, hogy „miután lelkipásztori szolgálatának szentelte magát, és utolsó napjaiban saját testében osztozott Krisztus keresztjével, a feltámadt Úr most fogadja be őt a nyugalom, a béke és a világosság otthonába”. Végül a Szentatya könyörög Vingt-Trois bíboros számára „azért a jutalomért, amelyet az Isteni Mester ígért a hűséges szolgáinak”, és szívből jövő apostoli áldását küldi.

*

Laurent Ulrich párizsi érsek vezette André Vingt-Trois bíboros temetési szertartását július 23-án, délelőtt 10 órakor a párizsi Notre-Dame-székesegyházban. A székesegyház a liturgia előkészítése miatt zárva volt a látogatók számára 14.30-ig. Az elhunyt főpásztor koporsóját általa szentelt paptestvérek vitték a vállukon a székesegyház felé vezető úton.

Laurent Ulrich érsek köszöntő szavai után a hagyományos mozzanatok következtek. A liturgikus öltözet egyes darabjait a koporsóra helyezték: a fehér ruhát, a Krisztusban kapott élet jelképét két szerztesnővér helyezte el; a stólát, a papság jelképét az elhunyt érsek személyi titkára; a mitrát a versailles-i emeritus püspök, Éric Aumonier; a palliumot Jean-Marc Aveline bíboros, Marseille metropolita érseke és a CEF elnöke helyezte el.

A francia egyház kiemelkedő személyisége, Vingt-Trois bíboros 2007 és 2013 között a francia püspöki konferencia, a CEF elnöke, 2005 és 2017 között pedig a francia főváros érseke volt.

Forrás: Vatikáni Rádió; Vatican News olasz és francia nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír