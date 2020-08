A pápa kinevezte a Gazdasági Titkárság új második emberét

„Erre sohasem mertem volna gondolni mint karrierlehetőségre” – kommentálta a kinevezést Maximino Caballero.

A pénzügyi szakértő a spanyolországi Mérida városában született 1959-ben. Harmincegy éve házas, két gyermeke van. A madridi Független Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd a barcelonai IESE üzleti tanulmányok iskolájában szerzett gazdaságvezetői mesterfokozatot (MBA). Barcelonában és Valenciában dolgozott húsz éven át pénzügyi területen, majd különböző európai országokban, a Közel-Keleten és Afrikában pénzügyi vezetőként. 2007 óta az Egyesült Államokban él családjával.

Amerikai tartózkodása során az egészségügyi szektorban működő Baxter Healthcare Inc. vállalatnál több pozíciót is betöltött pénzügyi területen. A globális vállalat székhelye Illinois állam Deerfield városában van, orvosi eszközöket és szolgáltatásokat biztosít kórházak számára. Caballero a latin-amerikai régió pénzügyi alelnöke volt, majd az amerikai és a nemzetközi pénzügyi terület alelnöke lett, továbbá a vállalat globális projektjeinek vezetőjeként is dolgozott.

„Az Egyesült Államok és a Baxter vállalat volt hosszú éveken át az otthonom” – nyilatkozta a vatikáni Gazdasági Titkárság új titkára. „Itt lehetőségem volt a szakmai fejlődésre és arra, hogy találkozzak a világ minden részéről származó emberekkel és projektekkel. A munkám által megismerhettem különböző kultúrákat, és ez segített megérteni a sokszínűség jelentőségét és erejét. Csodálattal tekintek arra, hogy ebben az országban a hívek mennyire bekapcsolódnak az Egyház életébe, és arra, hogy milyen nagylelkűen támogatják plébániájukat és a szociális tevékenységeket” – fogalmazott Maximino Caballero.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír