A pápa megáldotta a bencés békefáklyát, amely idén Magyarországra zarándokol

Szent Benedek üzenete 1500 év távlatából sem vesztett semmit frissességéből. Arra szólít, hogy az igazságosság, a béke és az egység alapján építsük a földrész erkölcsi rendjét. Ezek az európai alapértékek, melyeket a kontinens védőszentjének személyéhez kötődő Norcia, Subiaco és Cassino városok „Pro Pace et Europa Una” (magyarul: A békéért és az egy Európáért) elnevezésű zarándokfáklyája képvisel. Mindez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet az Európai Parlament római székhelyén tartottak február 14-én. Az eseményen bemutatták a 2020-as olaszországi bencés ünnepségek tervezett programját.

Szent Benedek lángja 1964 óta évről évre fiatal fáklyavivők segítségével járja be Európa útjait. A célpont idén Magyarország: a fáklya február 27-én, csütörtökön délután érkezik a budapesti Olasz Intézetbe. Február 28-án, pénteken délelőtt a Holokauszt Emlékközpontban és a budapesti városházán tesz látogatást a fáklyavivők küldöttsége, akiket délután a kormány képviselője is fogad. Este nyolc órakor a bencés városok képviselői találkoznak Massimo Rustico magyarországi olasz nagykövettel. Február 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor látogatást tesznek a Pannonhalmi Főapátságban, ahol délben szentmisén vesznek részt, illetve továbbadják a bencés fáklya lángját az összes magyar bencés apátság közreműködésével. Este hét órakor Subiaco és Norcia kórusai adnak hangversenyt. Március elsején, vasárnap fél 12-kor a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek szentmisét mutat be. Délben a budapesti apostoli nuncius fogadja a békefáklyát, amely kísérőivel együtt délután három órakor az esztergomi bazilikába, majd a Keresztény Múzeumba érkezik.

A bencés békefáklya március 8-án tér vissza Olaszországba, elsőként Subiacóba. Március 14-én a szent sírhelyére, Montecassinóba, majd Cassinóba viszik. Innen a három érintett város futói stafétában haladnak végig a zarándokútvonalon, majd 20-án érkeznek vissza Norciába. Másnap mindhárom városban egyszerre zárulnak le a bencés békefáklyához kapcsolódó programok.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír