A Pápai Gergely Egyetem kitüntetését vehette át Orosz István Mokiosz

A Pápai Gergely Egyetem kápolnájában vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára, Orosz István Mokiosz az egyetem rektorától, Mark A. Lewistól a díjat.

Ezt az elismerést annak az „új” doktornak ítélik oda, aki a rangos bírálóbizottság véleménye alapján az elmúlt esztendőben az egyetem összes fakultásán és intézetében (a teológiai fakultást kivéve) tanulók közül a legszínvonalasabb doktori dolgozatot írta.

Orosz István Mokiosz a most már a Pápai Gergely Egyetemhez tartozó Pápai Keleti Intézetben védte meg disszertációját, melynek címe Identitások elbeszélése Barḥadbešabba ʿArbaya Ḥalwan püspökének „Az iskolák alapításának oka” című művében. Egy teológiai perspektíva (La narrazione delle identità nella Causa della fondazione delle scuole di Barḥadbešabba di ʿArbaya vescovo di Ḥalwan. Una prospettiva teologica). Témavezetője a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán is tanító Massimo Pampaloni SJ professzor volt.

Az ünnepség méltóságát emelte, hogy a szentmisén Orosz István Mokiosz családja mellett Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is jelen volt.

A jeles eseményen a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is képviseltette magát, hiszen az intézmény küldöttsége – Galambvári Péter megbízott rektor, Seszták István rektorhelyettes és Gyurkovics Miklós – ezekben a napokban hivatalos látogatást tett a nyíregyházi főiskola anyaintézetében, a Pápai Keleti Intézetben.

Az eseményről bővebben ITT lehet olvasni olasz nyelven.

Orosz István Mokiosszal korábban a Nyíregyházi Egyházmegye interjút készített doktori dolgozatáról. A beszélgetés IDE KATTINTVA hallgatható meg.

