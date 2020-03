A Pápai Ház prefektúrája közölte: zarándokok nélkül zajlanak majd a nagyheti szertartások

A nagyheti szertartások nem a hagyományok szerint zajlanak az idén, nagyszámú zarándok jelenlétében, hanem a Vatican News révén internetes egyenes adásban, illetve a Mondovisión keresztül a szokásos csatornákon követhetők.

Április 12-ig, húsvétvasárnapig a pápai általános kihallgatások és a vasárnapi Úrangyala-imák is ezt a rendet követik. Folytatódik a pápai szentmise internetes közvetítése a Szent Márta-házból.

Szombaton adta hírül a Szentszék Sajtóterme: „A koronavírus okozta járványra való tekintettel Ferenc pápa úgy döntött, hogy továbbra is folytatja a Szent Márta-ház kápolnájában reggelente, hét órakor bemutatott szentmisesorozatát, beleértve március 15-ét, vasárnapot is, és az egész jövő hetet”. A fertőzés visszaszorítása és a csoportosulások elkerülése érdekében a vasárnap déli Úrangyala-imádságot és a szerdai katekézist is élő internetes és tévéadásban is közvetítik.

