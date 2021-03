A pápa a remény üzenetét hozta Irakba – Azbej Tristan a Szentatyával való találkozásáról

Azbej Tristan a meghívott vendégek közül elsőként találkozhatott Ferenc pápával március 7-én, vasárnap délelőtt Moszulban, az Iszlám Állam korábbi kalifátusának egykori központjában, a dzsihadisták által porig rombolt helyi templom előtt. Az államtitkár este adott interjút ennek kapcsán a Vatikáni Rádiónak Erbílből. „Megtisztelő volt, hogy a Szentatyával ebben a történelmi pillanatban beszélhettem” – nyilatkozta. Az, hogy a nemzetközi delegációból elsőként üdvözölhette az egyházfőt, annak a szolgálatnak köszönhető, amelyet az iraki keresztények védelmében évek óta elkötelezetten folytat Magyarország.

A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárságának vezetője a magyarság képviseletében köszöntötte a pápát. Szavai szerint a magyarok történelmük miatt is együttéreznek az üldözött közösségekkel, Magyarország ezért is indított elsőként nemzeti humanitárius programot az iraki keresztények megsegítésére. A pápával folytatott beszélgetése során Moszul szír ortodox érseke, Nikodémusz Daúd Saraf is jelen volt, aki a Szentatya előtt megerősítette, számos település a magyarok segítségével épül újjá a Ninivei-fennsíkon. Ferenc pápa megköszönte ezt a támogatást.

Az államtitkár egy levelet adott át a pápának, amelyben áldását kérik a missziós szolgálatra, hogy az minél sikeresebb legyen, illetve átadott egy Szent István-bazilikát ábrázoló ezüst emlékérmet, kifejezéséül annak, hogy a magyar katolikus hívek és egész Magyarország szeretettel várja a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hazánkba. A pápa iraki útja kapcsán Azbej Tristan elmondta, nagyon megérintette, hogy a látogatás milyen sokat jelent a helyi keresztényeknek.

Az államtitkár szavai szerint a magyar kormány és a magyar katolikus egyház részéről 2015–16 óta járnak Irakba delegációk, ezeknek a nagyon fontos személyes találkozásoknak köszönhetően tudták nyomon követni az üldözött iraki keresztények sorsát. „Amikor rákérdeztünk, milyen kilátásaik vannak és hogyan tudunk nekik segíteni a megmaradásban, elmondták, hogy minden támogatás szükséges, de az, hogy egy távoli országból eljöttünk hozzájuk, és egyáltalán feltesszük a kérdést, hogy milyen helyzetben vannak és miben lehetünk a segítségükre, ez nekik mindennél többet jelent” – fogalmazott Azbej Tristan.

Beszélt arról is, hogy miközben az iraki keresztényeknek számtalan csapást el kellett szenvedniük, ráadásul teljesen magukra hagyatva érezték magukat a nagyvilágban. 2014-ben, amikor az Iszlám Állam lerohanta a Ninivei-fennsíkot, és elűzték vagy meggyilkolták a helyi keresztényeket, ők arra számítottak és azért imádkoztak, hogy a nyugati keresztény országok a segítségükre siessenek. Ehelyett azonban azt tapasztalták, hogy azok nem beszélnek a történtekről a világ közvéleménye előtt.

Az, hogy a Katolikus Egyház vezetője a járványügyi és a biztonsági kockázat ellenére most Irakba látogatott, egy történelmi és egészen mély közösségben megélt gyászt fordít örömbe, hordozva a remény üzenetét is, hogy nincsenek egyedül.”

Arra vonatkozóan, hogy a helyi egyházi elöljárók miként értékelik a pápai utat, elmondta, a látogatás történelmi jelentőségű, a reményt és a béke esélyét jelenti.

A Szentszék nagyon jól egyensúlyozva építette fel a programokat. Voltak olyan programok, amelyek kifejezetten az üldözött iraki keresztény közösségekkel való kapcsolatépítésnek, imádságnak szóltak, de olyanok is, amelyek a vallásközi párbeszédet támogatták”

– fogalmazott. Az államtitkát azt is elmondta, a Szentatya megbeszélést folytatott Ali al-Szisztani nagyajatollahhal, aki az egyik legfontosabb síita vallási vezető, illetve hogy Ferenc pápa Ur városában több vallás képviselőivel is együtt imádkozott.

A vallásközi párbeszéd és a békés együttélés az alapfeltétele annak, hogy a keresztények lássák a jövőjüket Irakban”

– figyelmeztetett Azbej Tristan. Kifejtette, hogy ha nincs egyetértés a számtalan vallási és etnikai csoport között, akkor szüntelenül kiújuló konfliktusokra lehet számítani. „Az üldözött keresztények kálváriája kapcsán a világ nemcsak hogy nem mutatott együttérzést és nem sietett a segítségükre, de még el sem ismerte azt. A nagy emberi jogi fórumokon ritkán esik szó a keresztényüldözésről. Most ennek a látogatásnak köszönhetően a világ közvéleményének figyelme az iraki keresztényekre összpontosult. Az iraki keresztényekről szólnak a nagy nyugati hírcsatornák, amelyek eddig meg sem említették a helyzetüket és a létüket. Ez is nagyon fontos eredménye a helyi egyházi vezetők szerint a pápalátogatásnak” – állapította meg az interjúban az államtitkár.

Azbej Tristan a Vatikáni Rádió magyar műsorában a régióban zajló támogatási programokról is beszámolt, valamint arról, most annak a felmérése zajlik, ezek miként valósultak meg, illetve szükség van-e további támogatásra. A KDNP-s politikus iraki tartózkodása során ellátogat a káld keresztényeknek otthont adó Tel Aszkuf településre – amely hála a magyar támogatásnak, a környező falvakkal ellentétben nem az elnéptelenedés sorsára jutott –, valamint egy olyan örmény közösséget is felkeres majd, amelynek temploma újjáépítését nemrégiben ugyancsak a Hungary Helps Program keretében támogatták. Tervei szerint ezt követően egy jazidi menekülttáborba is ellátogat.

A további iraki terveikről szólva az államtitkár kiemelte, most a legfontosabb az eddig elindított programok utánkövetése. „Újjáépített házaikba és településeikre visszatérésük után sokan mondják azt, hogy az épületek újjáépültek ugyan, de a társadalom még nem gyógyította be a sebeit. A háború nemcsak az élet színtereit, a lakóhelyeket tette tönkre, hanem a megélhetési forrásokat is.” Továbbra is kérdés, miként tudjuk támogatni azt, hogy ezek a közösségek újra élők legyenek – zárta az interjút Azbej Tristan.

A Vatikáni Rádió magyar műsorában elhangzó teljes beszélgetés, valamint az arról készített beszámoló ITT található.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



