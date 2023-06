A pápát mélyen megdöbbentette a Földközi-tengeren történt tragikus hajóbaleset

Az első jelentések szerint legalább 78-an megfulladtak, több mint 100 embert pedig sikerült kimenteni. A túlélők szerint akár 750 ember is lehetett a hajón, köztük sok gyerek. Megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy ez lehet az eddigi egyik legnagyobb migránstragédia.

A Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár által aláírt táviratban a pápa hangsúlyozza, hogy „mélységes megdöbbenéssel értesült a Görögország partjainál történt hajótörésről, amely nagy számú emberi életet követelt”. Szívből jövő imáit felajánlotta „a sok meghalt migránsért, szeretteikért, és mindazokért, akiket ez a tragédia sújt”. A Szentatya „az erő, a kitartás és a remény” isteni ajándékait kéri a túlélőknek és az őket ellátó elsősegélynyújtóknak, akik gondoskodással és menedékkel segítik őket.

A hajó utasainak hihetetlenül magas száma, s azoké, akiket még nem sikerült megtalálni, arra enged következtetni, hogy ez lehet a Földközi-tengeren eddig bekövetkezett legszörnyűbb migránshajó-tragédia.

A görög parti őrség erős kritikákat kap, amiért nem avatkozott közbe, a hatóságok azonban azt állítják, a hajó az általuk felajánlott segítséget elutasította.

A mentésben részt vevők egyre kevésbé reménykednek abban, hogy további túlélőket találnak. Az életben maradt hajótöröttek többsége férfi, akik mind ugyanarról számolnak be a hajó utasainak számát illetően, beleértve a raktérbe zárt személyek számát is, akik között a becslések szerint legalább 100 gyermek volt. A csempészek állítólag gyakran zárják az embereket a raktérbe, hogy kézben tudják tartani az irányítást.

A parti őrség elmondása szerint a hajó elsüllyedését megelőző napon helyi idő szerint 14 óra körül kommunikáltak a hajóval, de nem kértek segítséget. Később a görög hajózási minisztérium is többször felvette vele a kapcsolatot, és azt a választ kapták, hogy Olaszország partjai felé tartanak. 18 órakor – néhány órával a süllyedés előtt – egy máltai lobogó alatt közlekedő hajó is elhaladt mellette, élelmet és vizet biztosított az utasoknak. Három órával később egy újabb hajó is vizet biztosított nekik. Hajnali 1.40 körül valaki értesítette a görög parti őrséget, hogy a motor meghibásodott, nem sokkal később pedig a hajó felborult, és mindössze 10-15 perc alatt teljesen elsüllyedt.

