A papság Máriával együtt Krisztust adja a világnak – Papi zarándoklat Bodajkon

Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató a lelkinap kezdetén közös imaórára, majd a személyes találkozások mélyebb megélésére hívta paptestvéreit.

Spányi Antal püspök köszöntőjében a nap Máriáról szóló témájához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa 2009-ben a hivatások világnapjára írt szavait idézte: „…ne bátortalanodjatok el a nehézségekkel és kétségekkel szemben. Bízzatok Istenben, kövessétek hűségesen Jézust, és tanúi lesztek annak az örömnek, ami a vele való bensőséges egységből fakad. Szűz Máriához hasonlóan – akit minden nemzedék boldognak hirdet, mert hitt (vö. Lk 1,48) –

minden lelki erőtökkel azon legyetek, hogy megvalósítsátok a mennyei Atya üdvözítő tervét, gondosan őrizve szívetekben a készséget a rácsodálkozásra és annak imádására, akinek hatalmában áll »nagy dolgokat« tenni, mert Szent az ő neve.”

A főpásztor örömnek és ünnepnek nevezte a papi zarándoklatot, mert minden évben megtapasztalhatják a közösen mondott ima felemelő lelki erejét, misztériumát, bátorítását.

„Bodajkra jönni mindig sajátos élmény – emelte ki a püspök –, és külön öröm, hogy 2008-ban itt hoztuk létre a Prohászka Imaszövetséget, amely naponta kéri a papi és szerzetesi hivatásokat az Úrtól. Ez a nap felfrissülés a monoton helytállásban, alkalom a szentgyónás elvégzésére és a kikapcsolódásra is, mert a találkozás örömét is átélhetjük egymással. Feltöltődés is, hiszen lehetőséget ad, hogy Isten megajándékozzon szeretetével. Megújulás szellemileg is, hiszen találkozunk új szempontokkal, új gondolatokkal, és más megvilágításban láthatunk meg régtől ismert igazságokat. Érzelmileg is fontos feltöltődni, mert a barátságok ápolására is lehetőség van az Úr előtt, a Szűzanya kegyhelyén” – fogalmazott Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök köszöntőjében.

Ezt követően a Székesfehérvári Egyházmegye papságát érintő gazdasági ügyekről Dózsa István egyházmegyei vagyonkezelő tájékoztatta a jelenlévőket.

A hagyományos papi találkozón Kovács Zoltán, a kőbányai Szent László-templom plébánosa a Mária-tiszteletről szóló előadását Szent II. János Pál pápa papokhoz szóló szavaival kezdte, amelyet 1979-ben írt. „Szolgálati papságunkban jelen van Krisztus Anyja közelségének csodálatos és mélyreható valósága. Igyekezzünk ezt átélni.” E gondolathoz kapcsolódóan az előadó kifejtette: Máriának van egy diszkrét, de sugárzó jelenléte mindannyiunk életében, és ha ezt a pap felismeri, hatalmas erőforrás lehet szolgálatában. „A Szűzanya nem pusztán érzelmi kötődés folytán része az életünknek, nem egy plusz dekoratív elem benne, hanem nagyon is fontos része.

Ha ő az Egyház Anyja, akkor nekünk, akik az Egyház szentségében részesültünk, különösen is szoros a kapcsolatunk vele.

Felszenteltségünkből adódóan ez a lelki anyaság megerősödik, hiszen Krisztus, az Örök Főpap részesít minket papi méltóságából” – hangsúlyozta az előadó.

Majd a nagypénteki eseményekről beszélt, amikor mintegy végrendeletként hangoztak el Jézus szavai a keresztfán: íme a te fiad, íme a te anyád. „Itt nemcsak arról van szó, hogy a valószínűleg már özvegy édesanyát rábízza a szeretett tanítványra, hanem a tanítványt is – aki megjeleníti az egész Egyházat ؘ–, rábízza édesanyja gondjaira. Megígéri és elküldi a Szentlelket, a kezünkbe adja önmagát az Oltáriszentség színében nagycsütörtökön, és még utolsó lélegzete előtt gondoskodik az övéiről. Édesanyját rábízza az Egyházra János személyében, aki az Egyház szimbóluma. Itt egy mélyebb lelki szál alakul ki az övéi, vagyis az Egyház és az ő édesanyja között. Mária lelki anyasága egyetemessé válik, mert minden Krisztusban hívőnek az anyja lesz. De

János apostol által, aki minket, a mai tanítványokat jeleníti meg, megkaptuk a Szűzanyát lelki édesanyaként.

Jézus tudta, hogy rászorulunk erre a támogatására” – hangzott el az előadásban.

Az előadó azt is hangsúlyozta, a papoknak megadatott a kegyelem, hogy mintegy kézzel érinthessék a keresztáldozat gyümölcsét nap mint nap. Mert a kereszt áldozata megjelenítődik, reaktualizálódik a szentmiseáldozat bemutatásában. Szent II. János Pál pápa 1984-ben rávilágított arra, hogy Mária jelenléte nagyon aktív nemcsak közbenjárásban, hanem az Egyház hivatalos liturgikus tevékenységében is. A Szentatya abból indult ki, ha Krisztus Istenfiú, akkor Mária Istenszülő, és a kettő szoros lelki egységben van egymással. S Mária jelen volt a kereszt alatt is, nem távoli részvéttel nézte haldokló fiát, hanem átélte szenvedését. A maga egyszerű emberi mivoltában támaszt adott neki, erőt a legnagyobb mű beteljesítéséhez, a világ megváltásához.

Ha pedig a keresztáldozatnál ott találjuk Máriát, a keresztáldozat újra megjelenítésétől sem idegen jelenléte.

„Hiszen ha az angyalokkal és az egész szentek közösségével együtt ünnepelünk, ez nem egy díszítőelem, ők tényleg ott vannak, amikor a liturgiát ünnepeljük, és bekapcsolódunk a megdicsőült Egyház liturgiájába. A szentek közösségének legkiválóbb tagja pedig, akit kiemelt tisztelet illeti meg az Istenanyasága miatt, maga a Szűzanya” – fogalmazott Kovács Zoltán.

A szónok azt a gondolatot is megerősítette, hogy a megtestesülés nem „magánakció” volt az Ige részéről. Akit fölszenteltek, az Krisztus személyében végzi a cselekményt: ez az én testem, és ez az én vérem. A kenyér és a bor, amit a pap felemel, a kimondott Ige a pap szavain keresztül a Szentlélek által testté lesz. „A megtestesülés titka ez,

ahogy Mária méhében a Szentlélek által testet öltött az Ige, az eucharisztikus dimenzióban nézve az oltáron ugyanazon a Szentlélek erejéből Jézus szava testet ölt. Már nem ostya többé, hanem Krisztus teste.

Rácsodálkozhatunk, hogy ennek a minisztériumnak köze van Mária személyéhez. A Szűzanya és a pap is az üdvösségtörténet eszköze; közvetítő, aki tesz a másik ember üdvösségéért. Ez nem önistenítés, hanem szolgálat. Az egyházi szentség gyakorlása révén, Máriával együtt mi is Krisztust adjuk a világnak” – mutatott rá Zoltán atya a papi szolgálat mélységére.

Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy Mária története nem egy párhuzamos történet Krisztus mellett. A bibliai alapokon nyugvó, helyes Szűzanya-tisztelet nem áll Krisztus elé, és nem választ el minket az Egyháztól, hanem Máriával együtt Jézushoz kerülünk közelebb.

Az előadás után az egyházmegye papságával együtt bemutatott szentmisében Spányi Antal püspök támpontokat adott a szerteágazó lelkipásztori szolgálat megújulásához, és számba vette mindazokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak az Istent szolgáló papi élet örömteli megéléshez.

A főpásztor beszélt a pasztoráció örömteli eredményeiről, a közösségben megélt örömökről, a megújult templomok szépségének öröméről és a Lélek által kapott örömökről. Majd bátor tanúságtételre buzdította a papokat a mai világban, amely nélkülözi az isteni valóságot. „Látnunk kell, hogy a kereszt viselése nélkül nincs keresztény élet – hangsúlyozta. –

Kevesen vagyunk, ugyanakkor nem kell kétségbeesnünk, hiszen az apostolok sem voltak sokan, és sok szempontból nem voltak ők sem kiválóak. Lehet, mi is méltatlanoknak találtuk volna őket a feladatra.

De mindegyiküknek odaadott szívük volt, Krisztusnak odaadott életük, és ez a fontos… Nekünk sem kell papságunkat kevésbé értékesnek tartanunk, mert annak értéke Isten kegyelmén múlik. Szítsuk fel a papszenteléskor bennünk életre keltett kegyelmet, éljük meg azt egyszerűbben, tisztábban, és legyünk hűségesek a felismert és megélt igazságokhoz, maradjunk meg az Istentől ajándékba kapott örömben!” – buzdította paptestvéreit szentbeszédében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.

A közös agapé után nagyszámban maradt még a papság a közös szentségimádásra, litániára és a szentségi áldásra.

A papi találkozó püspöki zárszóval ért véget a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhelyen.

