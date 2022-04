A Pécsi Egyházmegye hívei 8 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek az ukrajnai háború menekültjeinek

A Katolikus Karitász immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a „Tartós szeretet” elnevezésű nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést az egész országban, melyben arra biztatták a híveket, hogy vigyék el a szentmisékre, a templomokba tartósélelmiszer-felajánlásukat.

Idén az MKPK döntése értelmében az ukrajnai háború elől menekülők számára gyűjtötte az élelmiszer-adományokat a Katolikus Karitász.

A Pécsi Egyházmegyében összegyűlt 7900 kg adományból eddig 5700 kg élelmiszert juttattak el közvetlenül Kárpátaljára a Karitász munkatársai. Az összegyűlt adományokat önkéntesek válogatják, fajtánként és lejárati idő szerint csomagolják dobozokba, majd eljuttatják oda, ahol a legnagyobb a szükség.

A gyűjtés a háborús helyzet fennállása miatt továbbra is tart, a Karitász egyházmegyei gyűjtőpontjain továbbra is fogadják az adományokat. A Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Egyházmegyei Karitász ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik adományaikkal hozzájárultak és hozzájárulnak az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítéséhez. Külön köszönetüket fejezik ki az önkénteseknek az áldozatvállalásért.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

Magyar Kurír