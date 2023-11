A Pécsi Egyházmegye karitászönkénteseinek találkozója Pécsett

A nap hálaadó szentmisével kezdődött a székesegyházban, melyet Battonyai János mágocsi plébános mutatott be. Homíliájában kiemelte a szolgálat fontosságát, amit a plébániai közösségek odaadóan végeznek. Kiemelten fontosnak tartja a szeretetszolgálatot végző munkatársak szerepét – mondta a plébános, kifejezve a papok köszönetét szerepvállalásukért. Elmondta azt is, hogy a rászorulók felé vendégszeretetet kell gyakorolni, így a befogadás és a közösségbe tartozás érzése erősödhet a karitászszolgálat által.

A szentmise után a Magtár Rendezvényközpontban a szakmai programok sorában Besenczi Zsolt egyházmegyei karitászigazgató köszöntötte a résztvevőket és összegezte az idei év eddigi tevékenységeit. Ismertette a már megvalósult és a folyamatban lévő segélyprogramokat, akciókat, amelyeket a plébániai csoportokkal együtt végeznek. Ezek a programok, mint az „Együtt a babákért”, „Tartós szeretet”, „Vár a nyár”, vagy épp a „Legyen öröm az iskolakezdés”, több száz családnak adtak kézzelfogható segítséget idén is. De nagy sikerrel zajlanak az öngondoskodó programok is, amelyekben a rászorulókat is bevonja a Karitász a segítőfolyamatokba.

Az öngondoskodás a hátrányos helyzetű családok szociális integrációját és lakhatási feltételeik javítását célzó speciális tevékenység, melynek kapcsán a rászorulók maguk is a segítségnyújtás folyamatának aktív részesei lehetnek – emelte ki az egyházmegyei karitászigazgató.

Beszámolója végén Besenczi Zsolt az idei év kiemelt jelentőségű segítő eseményéről esett szó a nyár során az Ormánság több települését érintő jégkár kapcsán. A Pécsi Egyházmegyei Karitász munkatársakkal és önkéntesekkel azonnal az érintett településeken gyors és azonnali beavatkozást nyújtott, majd hosszú távú segítségnyújtást végzett: tetőcserép-adományt juttattak el Marócsa és Kákics településekre, és tizennégy lakóépület teljes tetőhéjazatát helyreállították.

A napi szakmai program folytatásaként Battonyai János a gyász feldolgozásáról és annak a szociális segítségnyújtásban betöltött szerepéről tartott előadást, melyben leszögezte: az önkéntesszolgálat akkor lehet hatékony és eredményes, ha a munkatársak önmaguk is tudatosan foglalkoznak ezzel a témával, és reflektálnak a saját gyászukra, tisztában vannak veszteségfeldolgozási stratégiájukkal. A gyászfeldolgozás témája nagyon összetett, ezért hatalmas tudásanyagot igényel, de akkor is tudunk segíteni, ha nem tabuként kezeljük, és nem hagyjuk ki belőle Isten irgalmát – hangsúlyozta az előadó, majd Pilinszky János egyik írásából idézett:

Az ember nem megoldásokra szoruló probléma, hanem irgalomra szoruló tragédia.”

A találkozón köszöntötték a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász három önkéntesét, akik idén Caritas Hungarica díjban részesültek: Hurton Antal Komlóról, Novothné Bán Erzsébet Tolnáról és Martina Erzsébet Mohácsról. A díjazottak tanúságot tettek hitükről és szolgálatukról, ami szép lezárása volt a tartalmas programnak, mely szeretetvendégséggel zárult az egyházmegyei Karitász központjában.

A Katolikus Karitász országos hálózatában 16 egyházmegyei központban több mint 800 csoportban – valamint az országos segélyakciók során – közel 10 ezer önkéntes végez karitatív tevékenységet évente. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász kötelékében jelenleg mintegy 37 aktív plébániai csoport működik, mintegy 800 állandó és alkalmi önkéntes segítővel.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász



Magyar Kurír