A Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi hete: A hét nap csodája – Az ötödik nap

„Isten szólt: »A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak.« Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket és így szólt: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.« Este lett és reggel: az ötödik nap” (Ter 1,20–23).

„Habár egyes térségekben gyakorta árvizekkel és esőzésekkel küzdenek, napjainkban 1,2 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez. Egyre többször kerül elő a gondolat, mely szerint míg a 20. század háborúi az olajért folytak, a 21. század háborúi a vízért folynak majd” – olvasható a segédanyag ötödik részében, amely a teremtés ötödik napjával kapcsolatban fogalmaz meg gondolatokat; továbbá arról, hogy milyen hatással van az élővilágra a kommunális szennyvízkibocsátás, a háztartási tisztítószerek, mosószerek használata. A hét nap csodája segédanyag figyelmeztet, hogy

válasszunk körültekintően tisztítószereket, keressük a környezetbarát termékeket, és ne használjunk a szükségesnél nagyobb mennyiséget!

„A bálnák alacsony frekvenciákon­ jóval az emberi hallásküszöb alatt történő, több ezer kilométerre is hallható éneklés révén képesek az egész óceánban kommunikálni. Az egyre zajosabb vízi közegben azonban drasztikusan csökken kommunikációs lehetőségük: egy tanulmány szerint lassan sem tájékozódni nem tudnak, sem párjaikat nem találják meg” – szerepel a segédanyag mai részében. Figyeljünk a környezetünket szennyező anyagokra, és megfogadva a praktikus tanácsokat, kapcsolódjunk be tevékenyen, lehetőségeinkhez mérten a teremtésvédelembe! „Igyekszünk magunkévá tenni egy ökocentrikusabb látásmódot és ezáltal nagyobb harmóniában élni a természettel. A természettel való együttélés és annak megőrzése tekintetében sokat tanulhatunk az őslakos népektől és más, hagyományos életmódot képviselő népcsoportoktól. ”

Imádkozzunk!

Uram, köszönöm, hogy a vízen kívül a földdel, levegővel és tűzzel is közeli kapcsolatban lehetünk – add, hogy Illés útja ne csak Elizeus, hanem a mi utunkat is kijelölhesse. Add, hogy a mi tevékenységünkön keresztül is enyhülhessen a szükség, oldódhasson a fájdalom, utak nyílhassanak, ajtók zárulhassanak! Jöjj, Istenünk, újítsd meg a szívünket igazi örömmel és erővel, s add, hogy ragyogjon az arcunk. Jézus Krisztusért. Ámen.

Forrás: Pécsi Egyházmegye/Teremtesunnepe.hu

