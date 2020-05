A Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi hete: A hét nap csodája – A hatodik nap

„Aztán szólt Isten: »Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.« Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: »Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.« Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.« Azután ezt mondta Isten: »Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok.« Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.” (Ter 1,24–31)

Nagy hatalmú megbízott az ember – ez áll alcímként a segédanyag hatodik fejezetében. A praktikus tanácsok mellett olyan megdöbbentő tényeket is olvashatunk, mint hogy a hulladék 30 százalék­át a csomagolóanyagok teszik ki, vagyis egy árucikk megvásárlásával egy pillanat alatt felesleges szemetet termelünk. De a következő javaslat is igen hasznos: „Egy ember átlagosan 10 millió hirdetést lát, mire eléri a 18 éves kort. Felmérések szerint azonban a reklámoknak legfeljebb 2 százaléka eredményes. Ne hagyatkozzunk a reklámok trükkjeire, vásárlás előtt tájékozódjunk a termék tulajdonságairól! A gyerekeket és a fiatalokat ismertessük meg a valódi választás lehetőségével!”

Szintén elgondolkodtató, hogy

ha a Föld egész lakossága úgy élne, mint egy magyar állampolgár, két földgolyóra lenne szükség, ha úgy, mint egy amerikai, több mint öt bolygóra!

Az életvitelünk, a vásárlás egyben döntés is, befolyásolja a keletkező hulladék mennyiségét, vagy a szállítás során kibocsátott károsanyag mennyiségét. Váljunk tudatos vásárlókká, váljunk tudatos tagjaivá a teremtett világnak, amelyet Isten ajándékozott nekünk!

Valamennyi emberi lény polgártársai vagyunk ebben a planetáris közösségben. Készek vagyunk felvállalni a gonosszal szembeni ellenállás közös ügyét más vallások követőivel és azokkal is, akiknek nincs hitük, és azt a törekvést, hogy mozdítsuk elő, ami a világnak jó, és amelynek részei vagyunk.

Imádkozzunk!

Bocsásd meg, Urunk, önteltségünket! Nem tudjuk felismerni határainkat, saját munkánk és szükségleteink annyira lekötnek bennünket, hogy közben elfelejtünk hálát adni az ajándékokért, amelyeket tőled kaptunk az előttünk járó nemzedékeken keresztül.

Bocsásd meg, Urunk, szűklátókörűségünket, mely megakadályozza, hogy lássuk a holnapot, és meggátol abban, hogy termékeny és tiszta földet hagyjunk gyermekeinkre!

Bocsásd meg, Urunk, mohóságunkat és önzésünket, összezárt kezeinket, amelyekkel telhetetlenül halmozunk fel mindent, amit érünk, és a végsőkig kizsákmányoljuk természeti erőforrásainkat!

Nyisd ki kezeinket, Urunk, hadd érezzük az osztozás örömét! Taníts meg minket a magvető büszkeségére, hogy mi is vethessük a magot; és ne azzal törődjünk, hogy kié lesz a haszon, ha itt az aratás ideje! Ámen.

A PDF ITT tölhető le.

Forrás: Pécsi Egyházmegye/Teremtesunnepe.hu

Fotó: Pexels.com

