A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola is csatlakozott a teremtés hete kezdeményezéshez

Szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük a teremtés hetét, melyhez a Pécsi Egyházmegye is csatlakozott. Ferenc pápa a Laudato si’-év során arra hívott mindenkit, hogy hallgassuk meg közös otthonunk, a Föld és a szegények kiáltását, amire imádsággal és konkrét cselekedetekkel válaszoljunk.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola természetfotó-versenyt hirdetett hallgatói körében, hogy felhívja a figyelmet teremtett világunk kincseire. Ezek a képek arra szolgálnak, hogy lássuk, hol a helyünk a világban, és tudjuk, hogy otthon vagyunk benne. A fotókon azt láthatjuk, hogy a hallgatók hogyan élik ezt meg – fogalmazott az alkotásokat méltatva Kovács Gusztáv, az intézmény rektora. – Ezek a képek minket is emlékeztetnek arra, hogy mi a fontos. Fölnagyítják azt, amit már nem látunk, eszünkbe juttatják, hogy otthon milyen a mezőnek, a fűnek az illata, milyen, ha kimegyünk a szabadba. Emellett rávilágítanak arra is, hogy mi az, amit meg kell őriznünk, hiszen azt szeretnénk, hogy ezt a látványt a következő generáció is láthassa és élvezhesse – tette hozzá.

A főiskola zsűrijének döntése alapján első helyen Orsós Levente fotója végzett, a második Kovács Gabriella, a harmadik Zsolnay Odette alkotása lett.

A kiállítás megnyitóját követően a hallgatók és a tanárok a kertbe vonultak át, ahol új fákat ültettek, így téve hangulatosabbá és színesebbé azt a helyet, amelyet feltöltődésre, pihenésre és tanulásra is használnak.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán működő hat tanszék, a hallgatói önkormányzat és a rektori hivatal nevében is ültettek egy-egy növényt, ennek megfelelően nyolc fával gazdagodott a kert. „Ezt az utókornak szánjuk, hiszen a fákat mindig a következő generációknak ültetik, általában nem az ültetők szedik le a gyümölcsét. A mi hallgatóink így üzentek az utódoknak: fontosak számunkra, és reméljük, hogy sok diák tanul majd intézményünkben a jövőben is. A teremtett világ, amelyben élünk, egy olyan központi tárgya a teológiának, amellyel érdemes foglalkozni, nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is” – emelte ki a rektor beszédében.

Nyúl Viktor pasztorális helynök, a főiskola Szentírástudományi Tanszékének vezetője hangsúlyozta, hogy a keresztény emberek számára a fa Isten szeretetének a jele. „A kereszt fáján ez a szeretet mutatkozik meg, hiszen »úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen« (vö. Jn 3,16 ). Így a fa számunkra a remény fája. Isten irgalma nagyobb minden bűnnél, és képes begyógyítani az ember bűne által okozott sebeket. Mi itt ma fákat ültetünk. Ezzel szeretnénk kifejezni, hogy rábízzuk magunkat az irgalom Istenére, és azért könyörgünk, hogy Isten gyógyítsa be azokat a sebeket, amelyeket az ember a bűnével okozott a teremtett világban.”

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Harasztovics Arnold

Magyar Kurír