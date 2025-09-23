A piarista rend európai tartományfőnökei találkoztak Bécsben

A tartományfőnökök egyetértettek abban, hogy a jövő útja a szerzetesek és világiak közötti szorosabb együttműködésben rejlik.

A tanácskozás során őszintén szembenéztek a kihívásokkal is. Kiemelt téma volt az olyan egységes európai piarista identitás és narratíva kialakítása, amely képes megszólítani a mai fiatalokat. Aggodalomként merült fel a szerzetesi hivatások számának csökkenése, valamint fókuszba került a világiak szerepének és képzésének megerősítése a közös misszióban.

A vezetők hangsúlyozták, hogy a piarista iskoláknak a befogadás és a „szamaritánus lelkületű találkozás” helyeivé kell válniuk, amelyek választ adnak a kor égető kérdéseire, az integrális ökológiától kezdve az új technológiák hatásain át a társadalmi perifériákra szorultak megsegítéséig.

A tartományfőnökök elkötelezték magukat az európai hálózat megerősítése mellett. A cél egy olyan dinamikus, hálózatban működő piarista jelenlét kialakítása Európában, amely hatékonyan és hitelesen képes tanúságot tenni az evangéliumról a nevelés által.

