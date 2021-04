A remény gyógyít – Táncra perdültek a budapesti református gyermekkórház dolgozói

A sok kórházi hír között igazi felüdülés a Bethesda Gyermekkórház videója, amelyben az intézmény dolgozói a húsvét örömét adják át azoknak, akiket gyógyítanak. A klipben nem rejtik véka alá, hogy nekik is nagy szükségük van arra, hogy reményt találjanak a koronavírus-járvány harmadik hulláma közepette.

„Érted táncolunk. Téged gyógyítunk. Neked küldjük a reményt. Neked, aki a frontvonalon küzdesz... Neked, aki gyermeket nevelsz... Neked, aki kimerülésig elfáradtál... Neked, aki már nem tudsz mosolyogni... Neked, aki gyászolsz... Neked, akit maga alá temet a harmadik hullám. Magunknak, mert csak együtt tudjuk túlélni a járványt...” – írják a videó feliratában.

A kórház – amint a videó alatti ismertetésben olvasható – azzal a céllal csatlakozott a Jerusalema táncos kihíváshoz, hogy reményt adjon másoknak és maguknak a dolgozóknak is. „Küldjük az erőt azoknak a munkatársainknak, akik a fullasztó védőruhában Covid-osztályokon segítenek az ünnepekkor is, önként, azoknak, akik folyamatosan oltják a lakosságot húsvét mindegyik napján (is), akik ügyelnek, gyermeket gyógyítanak, ápolnak, műtenek, vizsgálnak, vagy épp kórtermet takarítanak...

Haramdnapra legyőzte a halált. Et ressurrexit tertia die.

Reményteli húsvétot kívánunk Neked a Bethesda Gyermekkórház munkatársai nevében!”

Táncoljunk velük mi is! Gyógyítólag fog hatni!

Forrás, fotó és videó: Bethesda Kórház Alapítvány

Magyar Kurír

(asz)