A remény jeleivé váltak – Vértanúkra emlékeztek Nagyváradon

A program emléksétával kezdődött Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Apor Vilmos és Györgypál Albert vértanúk tiszteletére. A Szent László Római Katolikus Líceum diákjai és tanárai a székesegyháztól indulva zarándokutat jártak be, érintve a jeles személyiségek fontosabb, Nagyváradhoz kötődő stációit.

Meglátogatták többek között a püspöki palota kápolnáját; Boldog Apor Vilmos pappá és Boldog Bogdánffy Szilárd diakónussá szentelésének helyszínét; a Szent József-kórház épületét, ahol elhunyt Györgypál Albert; a Szent László-menedékházat, ahol felravatalozták és ahonnan a nagyvárad-olaszi temetőbe kísérték; az Orsolya-rendi zárdát, ahol az első koedukált osztályt tanította Bogdánffy Szilárd és végül a Barátok templomának kriptáját, ahol a kegyelet virágait helyezték el Györgypál Albert sírjánál.

Az ünnepi szentmisén a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök úgy fogalmazott, hogy október harmadika Bogdánffy Szilárd liturgikus ünnepe, mely alkalommal azonban nemcsak róla, hanem több ismert vértanúra is visszaemlékeznek, akik számára fontos volt mindenek felett a hit és az Istennel való kapcsolat.

Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspök hangsúlyozta, hogy a mai világban, a reménytelen bizonytalanságban fontos találni egy biztos, szilárd alapot, mely a vértanúk példája és hite lehet. Nemcsak tanulni tudunk tőlük hanem kapni, meríteni is.

Tamás József nyugalmazott segédpüspök prédikációjában arról szólt, hogy vértanúink olyan kincsre találtak rá, melyért érdemes nekünk minden áldozatot meghozni, ezért ápoljuk az ő emléküket, ezért követjük példájukat.

A szentmisén jelen volt Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök és Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspök, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye helynökei is.

Közreműködött Kristófi János karnagy és a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara.

A szentmisét követően Mile Balázs első beosztott konzul, a társszervező Magyarország Főkonzulátusa nevében szólva említette, hogy a megemlékezés a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Krónika Intézet és a főkonzulátus által kezdeményezett megemlékezés sorozat részeként valósul meg.

A program zárásaként zenés irodalmi emlékezésre került sor, melyen Artur Kaganovskiy hegedűn, Kaganovskiy Eszter mélyhegedűn, Kállay Ágnes gordonkán és Szilasi Alex zongorán működtek közre.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír