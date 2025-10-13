A remény küldöttei – Országos missziós ünnepet tartottak Budatétényben

Az eseményre a segítők, missziós barátok és jótevők mellett buszokkal és egyénileg is érkeztek hívek szerte Magyarországról és a Felvidékről.

A program kezdetén az AcCordis bicskei ifjúsági együttes vezette a közös ráhangolódást az ünnepre és reggeli áhítatot. A hűvös, szeles idő ellenére fokozatosan megtelt a sátor és a missziós ház udvara.

Az egybegyűlteket Magung Fransiskus Xaverius SVD, verbita tartományfőnök és Tete Remis SVD, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója köszöntötte, hangsúlyozva: mindannyian a remény küldöttei vagyunk.

A délelőtti főelőadást Burbela Gergely SVD bicskei plébános tartotta, aki az ünnep mottóját összekapcsolta a szentév jelmondatával, a „Remény zarándokai”-val. Kiemelte a verbita atyák példáját, akik a rendszerváltást követően hazatérve külföldi missziós szolgálatukból újraindították a magyar rendtartományt.

Ebéd előtt Csiszér László dalszerző és zenész, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa osztotta meg zenés tanúságtételét, amely mély és személyes üzenetével gazdagította az ünnep lelkiségét.

A program része volt a somodori vadásztársaság által készített ebéd: szarvaspörkölt friss kenyérrel és csalamádéval, amelyet kora reggeltől főztek az egybegyűltek, papok és hívek számára.

Ebéd után a közösségek bemutatkozása következett. Fellépett a felvidéki Nádszeg fúvószenekara és a szintén ottani Forrás zenekar, valamint tanúságot tett a nemrég Indiából érkezett, a „Ceylon apostoláról” elnevezett Vaz Szent József Közösség és a Pápai Missziós Művekhez tartozó Szent Gyermekség Műve csoport.

A délután egyik kiemelt eseménye a verbiták koncertje volt, a missziós szerzetesek zenével és tanúsággal erősítették a közösségi ünnep résztvevőit.

Később megérkezett Német László SVD bíboros, belgrádi érsek, aki a szentmise főcelebránsa volt.

Homíliájában Ferenc pápa Dilexit nos és XIV. Leó pápa új, Dilexi te kezdetű buzdítását kapcsolta össze, kiemelve a keresztény szeretet szívét: a szegényekhez, a kicsinyekhez forduló figyelmet.

A szentmisén a nádszegi Forrás zenekar látta el a zenei szolgálatot.

A szentmise végén ünnepélyesen sor került a Missziós Madonna szobrának átadására, amely a missziós küldetést és a Szűzanya oltalmát szimbolizálja.

Az egésznapos program a közösség, az imádság, a tanúságtétel és a remény ünnepe volt. A résztvevők megtapasztalhatták, hogy a remény küldöttei vagyunk mindannyian – Magyarországon, Európában és a világban.

Szöveg és fotó: Szabó Alex SVD

Forrás: Isteni Ige Társasága

Magyar Kurír